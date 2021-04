De praatpalen op Waalse autosnelwegen verdwijnen. Ze zullen vanaf zaterdag niet meer operationeel zijn en worden vervangen door de Edwige-app. Dat hebben de Waalse infrastructuurmaatschappij Sofico en het Waals overheidsagentschap SPW vrijdag gemeld.

Met de praatpalen kan je in geval van pech naar een operator bellen die daarna je oproep doorgeeft. De laatste jaren worden de telefoonpalen steeds minder gebruikt. In 2018 werden in Wallonië 1.181 oproepen geregistreerd en in 2019 amper nog 837. Het onderhoud van de telefoonpalen is jaarlijks goed voor ongeveer een miljoen euro, volgens Sofico en SPW. Vijf jaar geleden werden om dezelfde redenen de praatpalen in Vlaanderen verwijderd.

Incidenten melden via app

Weggebruikers kunnen voortaan gebruikmaken van de Edwige-applicatie om rechtstreeks in contact te komen met het verkeerscentrum Perex. De app, beschikbaar in vier talen, kan ook gebruikt worden om een spookrijder of ander incident te melden, zoals een voorwerp of dier op de weg. Verder is er een SOS-knop die in geval van nood naar het nummer 112 belt.

