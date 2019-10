De Waalse regering heeft de verkoop door Nethys van de filialen Win (IT), Elicio (groene stroom) en Voo (kabelmaatschappij) vernietigd. Het dossier is ook overgemaakt aan het federaal parket.

De Waalse regering heeft zondag drie besluiten genomen die de verkoop door Nethys - de operationele poot van intercommunale Enodia (ex-Publifin) - vernietigen van haar aandelen in teledistributiemaatschappij Voo, groenestroomproducent Elicio en de IT-groep Win. Dat hebben minister-president Elio Di Rupo en minister van Lokale Besturen Pierre-Yves Dermagne op een persconferentie bekendgemaakt.

Uit de antwoorden die Nethys de voorbije dagen aan de Waalse regering heeft overgemaakt na de talrijke onthullingen in de pers van de laatste weken, heeft de ploeg-Di Rupo ontdekt dat Nethys op 2 september zijn aandelen in Win en Elicio heeft verkocht aan de ondernemingen van François Fornieri (tevens bestuurder van Nethys): Ardentia Tech en Ardentia.

Belangenconflicten, ontbreken van concurrentie en bespottelijke bedragen

De verkoop van Voo aan het Amerikaanse fonds Providence Equity bestond uit een overdracht van aandelen, die nog moet gebeuren. Volgens de Waalse regering was er sprake van belangenconflicten, het ontbreken van concurrentie, bespottelijke bedragen bij bepaalde verkopen, en het feit dat alles zonder medeweten van de publieke verantwoordelijken gebeurde. De Code voor Lokale Democratie vereiste dat advies gevraagd werd aan de intercommunale Enodia over de verkoop van de belangen in de drie bedrijven.

In het dossier van de verkoop van Win aan Ardentia Tech heeft Nethys volgens minister Dermagne het onderhandelingsmandaat van de raad van bestuur van Enodia overschreden. Hoewel meerdere operatoren hun interesse hadden kenbaar gemaakt, werden ze niet gecontacteerd om een bod in te dienen. "Het is des te erger dat de verkoop gebeurde met Ardentia Tech, warvan de stichter (Mythra-baas François Fornieri, nvdr) bestuurder van Nethys is, en voorzien was dat de afgevaardigd-bestuurder van Nethys (Stéphane Moreau, nvdr) geacht was co-investeerder in Ardentia Tech te worden", aldus nog de minister.

"Men wou de winsten privatiseren en een deel van de verliezen collectiviseren"

Er was ook geen biedingsprocedure voorzien bij de verkoop van Elicia, dat verkocht werd aan Ardentia, een andere onderneming van Fornieri. Dat gebeurde voor een symbolisch bedrag van 2 euro, terwijl Nethys een lening van 264 miljoen zou toekennen na de verkoop. Zo "wil men de winsten privatiseren en een deel van de verliezen collectiviseren", klaagde minister Dermagne aan. En bij Voo zijn er onvoldoende garanties voor het behoud van de lokale tewerkstelling en het beslissingscentrum. Ook hier is er sprake van een belangenconflict voor Fornieri en Moreau als respectievelijk bestuurder en koper, en bestuurder en mede-investeerder.

Bij de verkoop van het belang van 51 procent in Voo is er wel een verkoopprocedure met meerdere kandidaten geweest, "maar bij de uitvoering waren er meerdere lacunes zodat er getwijfeld kan worden of de beste voorwaarden - financiële en andere, zoals de werkgelegenheid en de verankering van het beslissingscentrum - werden bekomen. De elementen van het dossier hebben de Waalse regering doen beslissen dat de Waalse regering de verkregen informatie heeft overgemaakt aan het federaal parket, zo voegde minister-president Di Rupo eraan toe.