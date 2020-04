Terwijl heel wat werknemers vandaag gedwongen aan telewerk doen, wil Waals minister van Mobiliteit Philippe Henry (Ecolo) er een duurzame manier van werken van maken. In de krant L'Echo kondigt hij vandaag een Waalse taskforce aan die het telewerk moet boosten in de administratie en in de private sector.

"Het telewerk is op grote schaal uitgetest in niet noodzakelijk optimale omstandigheden, maar dat heeft bewezen dat het werkt. Vandaag doet 44 procent van de werknemers in België dat via telewerk. Voor de crisis werd overigens geschat dat 42 procent een job uitoefent die telewerk toelaat. Als we het potentieel aan telewerk activeren, dan komt dat neer op 16,5 procent van de kilometers die tijdens de spitsuren worden afgelegd", legt minister Henry uit.

Hij trekt de redenering door. "Als we het aantal voertuigen met 25 procent verminderen, dan zijn er geen files meer en lossen we een deel van de CO2-uitstoot op. Telewerk moet een grotere plaats innemen. Het potentieel is groot en laat toe de problemen op te lossen die verbonden zijn aan de mobiliteit". Daarom zal de minister binnenkort een taskforce in het leven roepen, met vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers, maar ook bijvoorbeeld mobiliteitsexperten. De komende dagen zal de regering zich over het plan buigen. Binnen zes weken moet de taskforce met een eerste balans komen.

