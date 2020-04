Door het vele thuiswerk draaien de wifi-routers in onze woonsten overuren. Heb je het gevoel dat je draadloze netwerk zo traag is als stroop? Met een tooltje als Wifi Analyzer is dat probleem zo gefikst.

Misschien had je voor de coronacrisis wél nog een prima wifi-signaal in huis, en nu plots niet meer. In dat geval is de kans groot dat je buren er voor iets tussen zitten. Dat zit zo: om storingen met andere draadloze toestellen in de omgeving te vermijden, kan een router op tientallen verschillende kanalen opereren. Als je buurman en jij frequenties gebruiken die te dicht bij elkaar liggen, of erger nog, via hetzelfde kanaal internetten, dan zal dat de prestaties van je eigen draadloze netwerk danig ondermijnen. Symptomen gaan van een gruwelijk trage internetverbinding tot apparaten die hoegenaamd geen signaal meer oppikken.

Twee à drie kanalen opschuiven

Moderne routers opereren op twee draadloze frequenties: de 2,4GHz-band en de 5GHz-band. De eerste band is onderverdeeld in dertien kanalen, de 5GHz-band telt op Europese routers doorgaans rond de zestien instelbare kanalen. Deze overlappen elkaar gedeeltelijk. Voor een optimaal wifi-bereik laat je daarom best twee à drie vrije kanalen tussen je eigen netwerk en dat van de buren: als op de 2,4GHz-band kanaal 2 en 8 al ingepalmd zijn, kies dan bijvoorbeeld voor 5 of 11. Een goede router behoort dat trouwens zelf te doen (via een automatisch modus) maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Wanneer er op een dag een nieuw wifi-signaal bijkomt in de omgeving, is de kans dus groot dat je router daar niet automatisch op anticipeert.

Uiteraard zal je eerst moeten achterhalen op welke kanalen jij en je buren actief zijn. Onze favoriete (gratis) app daarvoor is Wifi Analyzer voor Android-toestellen. Leen desnoods even de smartphone van een vriend, als je zelf geen Android-toestel bezit. De app is bijzonder eenvoudig in gebruik, alle routers en de bezette kanalen in de omgeving worden met één druk op de knop overzichtelijk in kaart gebracht. Wifi Analyzer vertelt je bovendien welke kanalen het minste last hebben van interferentie. Klik daarvoor op de knop met de drie sterretjes en vervolgens op Beoordeling.

Routerinstellingen aanpassen

Verhuizen naar een van de vrije kanalen is iets ingewikkelder, omdat je daarvoor echt in de instellingen van je router moet duiken. De werkwijze verschilt van toestel tot toestel. Gebruik je de standaard router van je internetprovider, dan is er online meestal wel een stappenplan beschikbaar (zoals deze handleiding voor Telenet-klanten). Of schakel gewoon even een handige harry in, als je zelf liever niet aan de instellingen van je router sleutelt.

Wifi Analyzer laat duidelijk zien op welke kanalen het (te) druk is, en waar nog vrije ruimte is. © Wifi Analyzer

Misschien had je voor de coronacrisis wél nog een prima wifi-signaal in huis, en nu plots niet meer. In dat geval is de kans groot dat je buren er voor iets tussen zitten. Dat zit zo: om storingen met andere draadloze toestellen in de omgeving te vermijden, kan een router op tientallen verschillende kanalen opereren. Als je buurman en jij frequenties gebruiken die te dicht bij elkaar liggen, of erger nog, via hetzelfde kanaal internetten, dan zal dat de prestaties van je eigen draadloze netwerk danig ondermijnen. Symptomen gaan van een gruwelijk trage internetverbinding tot apparaten die hoegenaamd geen signaal meer oppikken.Moderne routers opereren op twee draadloze frequenties: de 2,4GHz-band en de 5GHz-band. De eerste band is onderverdeeld in dertien kanalen, de 5GHz-band telt op Europese routers doorgaans rond de zestien instelbare kanalen. Deze overlappen elkaar gedeeltelijk. Voor een optimaal wifi-bereik laat je daarom best twee à drie vrije kanalen tussen je eigen netwerk en dat van de buren: als op de 2,4GHz-band kanaal 2 en 8 al ingepalmd zijn, kies dan bijvoorbeeld voor 5 of 11. Een goede router behoort dat trouwens zelf te doen (via een automatisch modus) maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Wanneer er op een dag een nieuw wifi-signaal bijkomt in de omgeving, is de kans dus groot dat je router daar niet automatisch op anticipeert.Uiteraard zal je eerst moeten achterhalen op welke kanalen jij en je buren actief zijn. Onze favoriete (gratis) app daarvoor is Wifi Analyzer voor Android-toestellen. Leen desnoods even de smartphone van een vriend, als je zelf geen Android-toestel bezit. De app is bijzonder eenvoudig in gebruik, alle routers en de bezette kanalen in de omgeving worden met één druk op de knop overzichtelijk in kaart gebracht. Wifi Analyzer vertelt je bovendien welke kanalen het minste last hebben van interferentie. Klik daarvoor op de knop met de drie sterretjes en vervolgens op Beoordeling.Verhuizen naar een van de vrije kanalen is iets ingewikkelder, omdat je daarvoor echt in de instellingen van je router moet duiken. De werkwijze verschilt van toestel tot toestel. Gebruik je de standaard router van je internetprovider, dan is er online meestal wel een stappenplan beschikbaar (zoals deze handleiding voor Telenet-klanten). Of schakel gewoon even een handige harry in, als je zelf liever niet aan de instellingen van je router sleutelt.