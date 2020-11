Ons land heeft zich officieel kandidaat gesteld om in Brussel het nieuw Europees Agentschap voor Cybersecuritytechnologie te huisvesten. René Konings, hoofd van Agoria Brussel, is tevreden en wijst op de vele troeven van onze hoofdstad. Tegelijk wijst hij op één cruciale voorwaarde waar nog niet aan voldaan is: de uitrol van 5G, het supersnelle mobiele internet.

Elke sollicitant weet één ding: je op papier als de ideale kandidaat voorstellen, is nog geen garantie op succes tijdens het sollicitatiegesprek. Ons land en het Brussels Gewest hebben mooie intenties rond digitalisering neergepend, maar is de juiste digitale infrastructuur klaar? Zo is bij het zoeken naar het juiste wachtwoord voor een succesvolle kandidatuur een echt 5G-netwerk in onze hoofdstad noodzakelijk.

Een echt 5G-netwerk in onze hoofdstad is een must om het EU Cybersecurity Centrum binnen te halen

Hoeveel digitale apparaten heeft u in huis? Terwijl u dit artikel leest op uw smartphone, zijn uw kinderen misschien aan het chatten met hun vrienden via WhatsApp en neemt uw partner deel aan een onlinegesprek van de schoolouderraad op haar of zijn laptop. Om maar te zeggen, we zijn constant digitaal verbonden met elkaar. Zeker nu, in deze onzekere periode, zorgt digitale technologie ervoor dat we sociaal verbonden blijven met iedereen die ertoe doet in ons leven.

Cybercriminaliteit is alom aanwezig

Maar onzekere situaties zijn ook een ideale grondlaag waar mensen met slechte bedoelingen misbruik van kunnen en zullen maken. Bovenop een menselijk virus, krijgen we steeds meer te maken met cybervirussen. Of het nu gaat om cyberaanvallen om de organisatie van verkiezingen te dwarsbomen, aanvallen op militaire infrastructuur, gezondheidsinstellingen, financiële spelers, productiebedrijven of in onze eigen huiskamer via pakweg phishing-pogingen: cybercriminaliteit is alom aanwezig en heel de maatschappij lijdt eronder.

In tegenstelling tot voor het coronavirus, bestaan er gelukkig wel al (beschikbare) vaccins tegen cybervirussen. In heel de wereld en ook in ons land en onze hoofdstad verschijnen op onze arbeidsmarkt steeds meer bewakers, cybersecurityspecialisten zeg maar. Platformbouwers van digitale kluizen, communicatie- en procesbeheerders die aan preventie- en risicobeheer doen, of privacy-experts of specialisten in artificiële intelligentie (AI). Het zijn allemaal nieuwe jobprofielen die ons beschermen tegen nieuwe bankovervallers. De Europese Commissie wijst hierrond naar een studie van (ISC)², een netwerk van cybersecurity-professionals, waaruit blijkt dat wereldwijd momenteel 1,8 miljoen vacatures voor deze profielen niet ingevuld raken.

Cybercriminelen gebruiken de modernste technologie om ons te raken, we verwachten dan ook van onze overheden dat ze ons beschermen met gelijke wapens

Zekerheid geven en brengen op korte én lange termijn en een antwoord bieden op de dreiging van cybercriminaliteit. De Europese Commissie en haar lidstaten spelen erop in met wetgeving en de oprichting van een netwerk van nationale cybersecuritycentra en een coördinerend Europees Agentschap (voluit 'European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre). Doel is om een gemeenschappelijke Europese industriële en onderzoeksagenda op te starten om oplossingen te vinden. Cybersecurity is ook één van de prioriteiten in het Europees relanceplan.

Belangrijke hefboom

Ons land heeft met zijn kandidatuur alvast begrepen dat dit Europees agentschap een belangrijke hefboom kan zijn op strategisch én op economisch vlak. Het Brussels Gewest ondersteunt deze kandidatuur, en de locatie, de Europese wijk die al tal van EU-instellingen huisvest, lijkt logisch. En wie het Brussels regeerakkoord al eens heeft doorgenomen, stelt ook vast dat digitalisering een rode draad door het akkoord vormt. Een stevige kandidatuur dus?

Practice what you preach, is een advies voor hoe je een sollicitatiegesprek tot een goed einde brengt. Zonder technologische infrastructuur berg je alle mooie ambities rond digitalisering beter op.Cybercriminelen gebruiken de modernste technologie om ons te raken, we verwachten van onze overheden dat ze ons beschermen met gelijke wapens. De Europese instellingen schuiven dan ook, terecht, onder meer de ontplooiing van een volledig 5G-netwerk naar voren als noodzakelijk voor een geslaagde kandidatuur.

Zoals geweten zijn de huidige stralingsnormen in het Brussels Gewest tientallen keren strenger dan voorgeschreven door de Wereldgezondheidsorganisatie en te streng om een 5G-netwerk te kunnen ontplooien. Het Brussels Gewest wil in de komende periode een publiek debat rond 5G organiseren. Hopelijk maakt Brussel daarvan gebruik om nog eens zijn doelstelling rond digitalisering uit te leggen. Al was het maar om de verspreiders van wilde complottheorieën rond 5G van antwoord te dienen.

Want tegenover alle onzekerheden in de wereld, bestaat gelukkig wel één zekerheid; digitaal is het nieuwe normaal. Laten we nu hopen dat de Brusselse regering snel het juiste wachtwoord voor een succesvolle digitalisering vindt.

