Nintendo krijgt momenteel een plaag aan accountovernames te verwerken. Wie zijn Switch, en dan vooral de kredietkaart die daaraan hangt, wil veiligstellen, zet best tweestapsverificatie aan.

In lockdowntijden wordt er meer gegamed dan ooit, maar net nu het eilandleventje in Animal Crossing een deel van de bevolking zoet houdt, wordt Nintendo geplaagd door een reeks 'account hijackings'. Gebruikers krijgen meldingen van Nintendo dat er ingelogd is op hun account van toestellen die ze niet hebben, op plaatsen waar ze nooit waren.

Dat kan gevaarlijk zijn, zeker omdat er aan zo'n console vaak een kredietkaart is gelinkt waarmee de hijacker dure aankopen kan doen. Bovendien is Nintendo zelf niet al te snel met een patch. Het lijkt erop dat de meeste gekraakte accounts gekoppeld waren aan een Nintendo Network ID, het accountsysteem dat het Japanse bedrijf voor zijn oudere spelcomputers Wii U en 3DS gebruikte. Wie een mail krijgt van Nintendo met de vraag zijn wachtwoord te veranderen, wordt echter verwezen naar het wachtwoord van zijn (nieuwere) Nintendo account.

Wie dus problemen heeft met de beveiliging van zijn switch, en zijn oudere toestellen niet meer gebruikt, kan de link naar oudere toestellen weghalen die niet meer gebruikt worden best weghalen (Engelstalige instructies vind je hier), of minstens dat wachtwoord veranderen. Maar het is hoe dan ook een goed idee voor iedereen, ook degenen zonder oudere accounts, om tweestapsverificatie in te stellen. Dat maakt het moeilijker om je account te hijacken en het betekent dat als er dan toch een aankoop van een vreemde Fortnite skin op je kredietkaartrekening staat, die aan een lichthoofdige impuls te wijten is, en niet aan een hacker.

Voor tweestapsverificatie of 2FA zal je een authenticator app nodig hebben, zoals de gratis Google Authenticator app. 2FA zelf instellen doe je via de Nintendo account website. Log in op een account voor volwassenen en ga naar 'Inlog- en beveiligingsinstellingen'. Je kan hier onder meer je wachtwoord veranderen, maar onderaan vind je 'Verificatie in twee stappen'. Klik op 'Bewerken' naast het kopje, en op de grote rode knop. Je zal je mailadres nog eens moeten bevestigen en wordt vervolgens doorverwezen naar de iStore of de Play store. Scan met de app de QR code, geeft de nieuwe verificatiecode in, en je bent klaar. Vanaf nu zal je wel altijd je telefoon bij de hand moeten houden als je wil inloggen op je online account.

