Minister voor Media Benjamin Dalle kondigt honderdduizend euro coronasteun aan voor de Vlaamse gamesector. Dat lijkt vreemd gezien gaming net veel populairder is geworden, maar de reden is genuanceerder.

De steun moet de Vlaamse gamesector, zo'n 65 bedrijven, helpen om de coronaperiode te overbruggen. Dat is goed bedoeld, maar het roept ook vragen op. Zo zijn games door de pandemie alleen maar populairder geworden, zijn ze amper afhankelijk van fysieke verkooppunten en kunnen ze tijdens lockdowns grotendeels ontwikkeld worden van op afstand. Is die steun dan wel nodig?

Het geld komt er in het kader van het noodfonds dat ook voor media en film beschikbaar is, met een specifiek luik voor games. Het bedrag wordt ook niet zomaar uitgedeeld of verspreid over alle bedrijven, wel kunnen bedrijven die daar nood aan hebben sinds deze zomer een aanvraag indienen.

"Bedrijven kunnen de steun aanvragen bij het VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds) dat zal kijken of de gameontwikkelaar productieverlies heeft geleden door de coronacrisis," legt Tom Demeyer, woordvoerder van minister Dalle uit aan Data News. "Het klopt dat de gamesector boomt, maar toch zijn er bedrijven die alsnog problemen hebben ondervonden. Projecten die zijn vertraagd, promotie die niet kon doorgaan, maar ook werknemers die ziekvallen."

De sector zelf werd deze zomer al ingelicht en kon sindsdien dossiers indienen die nu worden uitbetaald. De maatregel komt bovenop de algemene steunmaatregelen die voor alle bedrijven gelden die omzetverlies hebben geleden.

Naast de extra steun is er sowieso 1,5 miljoen euro per jaar voor het Gamefonds van het VAF. Het VAF zelf kreeg eerder al eenmalig 15 miljoen euro extra , waar ook een deel is voorbehouden voor gaming. Dat is steun in het kader van de relancemaatregelen die de Vlaamse gamesector op lange termijn moeten ondersteunen.

