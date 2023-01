'Lange tijd dacht ik dat zelfrijdende wagens een rijbewijs overbodig zouden maken, maar nu ben ik ervan doordrongen dat het om een heel andere reden moet zijn', schrijft Jan Adriaenssens (imec).

Ik hoop - nog altijd - dat mijn dochters geen rijbewijs meer nodig zullen hebben. Maar ik ben anders gaan nadenken over de reden waarom. Lange tijd dacht ik dat zelfrijdende wagens een rijbewijs overbodig zouden maken, maar nu ben ik ervan doordrongen dat het om een heel andere reden moet zijn. En dan verwijs ik naar een social media post van Marco te Brömmelstroet, ook bekend als de fietsprofessor: 'We hebben geen behoefte aan auto's zonder bestuurder. We hebben dringend behoefte aan meer bestuurders zonder auto.'

