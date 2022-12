IT-projecten durven al eens de mist ingaan, met applicaties die niemand gebruikt of oplossingen die er geen zijn. Voorbereiding is hier meer dan ooit het halve werk.

Businessanalyse is het vakdomein van het International Institute of Business Analysts (IIBA): een vereniging die wereldwijd dertigduizend businessanalisten groepeert. De IIBA Brussels Chapter bereikt in België en Luxemburg ongeveer achthonderd businessanalisten. 'Er zijn heel wat redenen waarom een IT-project faalt. Vaak heeft het te maken met tunnelvisie', zegt Stefan Bossuwé, momenteel werkzaam als businessconsultant bij Smals, mede-oprichter en ambassadeur van de IIBA Brussels Chapter en EMEA regional deputy director Europe bij IIBA. 'Als je alleen een hamer hebt, is alles een spijker. Bedrijven zien het IT-project te vaak als de enige oplossing voor hun probleem, terwijl je ook puur met businessanalyse veel kunt doen.'

Het menselijke aspect

Een gebrek aan analyse - vóór de start van het project - is een vaak voorkomende oorzaak van een mislukking. 'Het project levert dan mogelijk wel iets op, maar niet de juiste oplossing die de onderneming nodig heeft', zegt Robin Smets, competence centre leader Business Analysis bij Contraste Europe en board member bij de IIBA Brussels Chapter. 'Daarbij mogen we ook het menselijke aspect niet vergeten', zegt Ann Leemans, management consultant bij Harmony Group en board member bij de IIBA Brussels Chapter. 'De focus ligt vaak te hard op het technische luik. Maar als je de mensen niet mee hebt en ze de oplossing niet gebruiken, kan het project niet succesvol zijn.'

'De focus ligt vaak te hard op het technische luik' Ann Leemans, IIBA Brussels Chapter

Om een mislukking te vermijden, is een goede voorbereiding essentieel: eerst de noden van de business en de stakeholders in kaart brengen, daarna pas het IT-luik bekijken. De focus moet daarbij liggen op de prioritering van de elementen die waarde creëren, ondersteund door het nodige change management. 'De businessanalist treedt daarbij op als enabler van de beoogde verandering', zegt Leemans. Dreigt het verderop in het traject alsnog fout te lopen, dan is snel ingrijpen de boodschap. 'Maar kijk daarbij vooral ook naar de redenen waarom het fout gaat.'

Toegevoegde waarde

De rol van de businessanalist bestaat erin een succesvolle oplossing na te streven - en dus een mislukking te voorkomen. 'Dat doe je door de businessanalist zo vroeg mogelijk te betrekken', zegt Stefan Bossuwé, 'nog vóór de eigenlijke start van het traject.' De businessanalist werkt daarbij samen met de project manager of product owner de business case uit. 'Het gaat erom de mensen mee te krijgen', legt Bossuwé uit, 'zodat ze de oplossing ook echt gebruiken.'

De sleutel tot succes schuilt in de manier waarop een onderneming naar een mogelijke oplossing kijkt. 'Dat is wat de businessanalist bijdraagt', zegt Bossuwé. 'De focus ligt op de 'oplossing van een probleem', niet op de oplossing zelf.' Het IT-project is een mogelijk middel om een probleem op te lossen of een opportuniteit uit te werken. 'Ook technische analisten die zich omvormen tot businessanalisten mogen dat niet uit het oog verliezen', zegt Ann Leemans. 'Hun technische kennis is een meerwaarde, maar ze mogen zich ook niet alleen op IT richten.' Dan ontstaat opnieuw het risico dat ze te veel denken vanuit een IT-oplossing. 'Terwijl de ware businessanalist eerder denkt vanuit de probleemstelling', besluit Robin Smets.

