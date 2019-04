Waarom trekken Belgische start-ups en ondernemers naar Nigeria?

Een delegatie Belgische start-ups, ngo's en ondernemers trok pas met minister van Digitale Agenda Philippe De Backer naar het Nigeriaanse Lagos en de buitenwijk Yaba, al eens "het Silicon Valley van Afrika" genoemd. Een terechte vergelijking?

Het begint al bij het online betalen van je noodzakelijke visumaanvraag: een waarschuwing dat je best eerst je bank contacteert om te controleren of je kredietkaart wel transacties naar Nigeria toe laat. Op de luchthaven van Lagos weigert de aftandse ATM - met bedieningsschermen die uit het pre-DOS tijdperk lijken te stammen - ook maar één briefje lokale Nigeriaanse naira uit te spuwen. Maar geen nood: 10 meter verderop zien we iemand zwaaien met stapels briefjes van 1.000 naira. Netjes ingepakt in plastiek folie. "You can buy cash from me, my friend". Het kan tellen als eerste kennismaking met een land dat al notoir bekend staat om oplichterij, gesjoemel en corruptie. "Maar ondanks die corruptie kan je hier wel degelijk goed zaken doen", vertelt Frederik Tibau van Startups.be/Scale-Ups.eu die de handelsmissie organiseerde samen met de sociale onderneming Close the Gap. Op het goedgevulde programma: bezoeken aan de tech-incubator MEST, de co-working hotspot CcHub, maar ook bij onder meer de artificial intelligence hub van... Facebook. "Facebook, Microsoft, Google en vele anderen zetten zwaar in op Afrikaanse initiatieven zoals Andela en CCHub. Er wordt alsmaar meer geïnvesteerd in de interessantere start-ups uit die landen, door Amerikaanse en Chinese investeerders, en dat geeft de lokale scenes nog een extra push", weet Tibau.

