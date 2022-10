Amper 26 procent van de Belgische bedrijven heeft een cloud-first strategie, bleek vorig jaar nog uit een studie van Beltug. In vergelijking met veel andere Europese landen, neemt België rond clouddiensten nog altijd een afwachtende houding aan. 'Dat werkt nu alsnog in ons voordeel', stellen Bruno Bodson & Kobe Peeters, Cloud Leads bij Solita. 'We kunnen aan snelheid winnen door de fouten van de early adopters over te slaan.'

Dat de cloudadoptie in België relatief traag verloopt, mag niet verbazen. Ons land behoort op het vlak van nieuwe technologie vrijwel nooit tot de early adopters. Even traditioneel lopen de Noord-Europese landen voorop. In Finland, bijvoorbeeld, werkt al tachtig tot negentig procent van de bedrijven in de cloud.

Wellicht gaan we op termijn ook bij ons naar dat soort cijfers. Het grote voordeel is daarbij dat we veel kunnen leren uit het traject dat de bedrijven in de noordelijke landen hebben afgelegd. Die ervaringen liggen aan de basis van de best practices die bedrijven onder de vorm van managed cloud services inroepen. Zo vermijden ze niet alleen de fouten die de early adopters maakten. Ook al hebben Belgische bedrijven lang getreuzeld, nu kunnen ze toch op een slimme manier snel voordeel halen uit de cloud.

Cloud-native denken

Essentieel is daarbij om af te stappen van het enge idee dat de cloud enkel dient om de eigen infrastructuur af te bouwen. Wie in de ware zin de stap naar de cloud zet, moet voorbij de infrastructuur kijken en cloud-native denken. Door je hele IT-landschap te hertekenen haal je uiteindelijk meer voordeel uit de geboden flexibiliteit en schaalbaarheid van de cloud, in vergelijking met wie zich beperkt tot de lift & shift van een stuk infrastructuur.

Afwachtend België kan zijn cloudadoptie versnellen door de fouten van de early adopters over te slaan.

Alle ontwikkeling van applicaties, bijvoorbeeld, vindt dan niet meer on-premise plaats, maar uitsluitend in de cloud. Het traject richting cloud houdt daardoor onder meer in dat een bedrijf zijn ontwikkelaars omschoolt tot cloud-native engineers.

Tegelijk is er een impact op de samenstelling van het IT-team. Ook in de cloud gaat de war for talent onverminderd verder. Specialisten voor on-premise infrastructuur kunnen dan wel de shift naar cloud maken, dat lost de schaarste aan cloudprofielen zeker niet op.

Als bedrijf doe je er daarom goed aan voor een evenwichtig samengesteld IT-team te kiezen. Zo vermijd je de patstelling waarbij je geen specialisten hebt om je cloudtraject door te voeren, maar er ook niet in slaagt die broodnodige cloudprofielen aan te trekken omdat je nog niet in de cloud werkt.

De kracht van het getal

Veel bedrijven stellen de keuze voor de cloud nog altijd uit omdat ze bedenkingen hebben op het vlak van security. Zij maken een fundamentele denkfout. Wanneer je bezorgd bent over je IT-beveiliging, kun je maar beter net wel de stap naar de cloud zetten. De cloudprovider staat weliswaar niet in voor alle security, maar draagt wel een deel van de verantwoordelijkheid.

Daardoor valt een stuk van het klassieke takenpakket rond security weg. Trouwens, op het vlak van security speelt in de cloud de kracht van het getal. De gecombineerde expertise van de duizenden specialisten van een cloudprovider overtreft moeiteloos de kennis die het IT-team van een Belgische onderneming kan ontwikkelen. Het neemt niet weg dat je als bedrijf wel de eindverantwoordelijkheid blijft dragen over de clouddiensten die je gebruikt en aanbiedt. Ook die vaak gemaakte fout kun je bij je cloudtraject maar beter overslaan.

De kop boven dit artikel laat er geen twijfel over bestaan: waarom zou je zo nodig de klassieke fouten rond de cloud moeten herhalen? Nee, cloud is geen kwestie van lift & shift. Nee, cloud lost de war for talent niet op. En nee, cloud is zeker niet minder veilig dan on-premise. Meer halen uit de cloud doe je door op een cloud-native manier in te zetten op innovatie, met de steun van specialisten die dat traject door en door kennen.

