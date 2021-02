Door een grote deal tussen de twee bedrijven gaat Ford vanaf 2023 gebruik maken van Google Cloud. De slimme diensten van de wagens zullen ook draaien op het Android Automotive-besturingssysteem.

Vanaf 2023 zullen miljoenen Ford-wagens de apps en diensten van Google geïntegreerd krijgen. Een en ander is een gevolg van een zesjarige deal tussen de twee bedrijven, die in 2023 zal ingaan. Als onderdeel van de afspraken gaat Ford ook Google Cloud gebruiken voor zijn clouddiensten. Het bedrijf heeft tot nu toe altijd de nadruk gelegd op zijn openbronplatform Applink, dat weg bleef van de grote public cloud vendors.

Android in de wagen

Bij die deal hoort een nieuwe groep, Team Upshift, waarbinnen beide bedrijven samenwerken om nieuwe diensten te ontwikkelen op basis van het Android Automotive besturingssysteem. Het team zal onder meer nieuwe 'gebruikerservaringen' bouwen, maar ook onderzoek doen naar nieuwe zakenmodellen op basis van verzamelde data, zoals het automatisch plannen van onderhoud.

Ford is lang niet het eerste autobedrijf dat met Android in zee gaat. Volvo en Audi gaven in 2017 al aan dat ze Android Auto wilden inbouwen in hun wagens. Die Android Auto is een dienstenlaag bovenop Android Automotive, die je toelaat om bijvoorbeeld je smartphone aan te sluiten op de wagen, en Google Maps of Google Assistant te installeren.

Vanaf 2023 zullen miljoenen Ford-wagens de apps en diensten van Google geïntegreerd krijgen. Een en ander is een gevolg van een zesjarige deal tussen de twee bedrijven, die in 2023 zal ingaan. Als onderdeel van de afspraken gaat Ford ook Google Cloud gebruiken voor zijn clouddiensten. Het bedrijf heeft tot nu toe altijd de nadruk gelegd op zijn openbronplatform Applink, dat weg bleef van de grote public cloud vendors. Bij die deal hoort een nieuwe groep, Team Upshift, waarbinnen beide bedrijven samenwerken om nieuwe diensten te ontwikkelen op basis van het Android Automotive besturingssysteem. Het team zal onder meer nieuwe 'gebruikerservaringen' bouwen, maar ook onderzoek doen naar nieuwe zakenmodellen op basis van verzamelde data, zoals het automatisch plannen van onderhoud. Ford is lang niet het eerste autobedrijf dat met Android in zee gaat. Volvo en Audi gaven in 2017 al aan dat ze Android Auto wilden inbouwen in hun wagens. Die Android Auto is een dienstenlaag bovenop Android Automotive, die je toelaat om bijvoorbeeld je smartphone aan te sluiten op de wagen, en Google Maps of Google Assistant te installeren.