Voor inwoners van Wallonië wordt het steeds lastiger om een geldautomaat te vinden. De toestand lijkt jaar na jaar te verslechteren. Dit blijkt uit een studie van het Waals Instituut voor Evaluatie, Voorspelling en Statistiek (Iweps) in opdracht van het Waalse parlement.

In het kader van het project van het Batopin-consortium (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC) om zijn netwerk van geldautomaten in België te optimaliseren, heeft het Waalse parlement Iweps de opdracht gegeven om de geografische spreiding van geldautomaten te analyseren.

Achteruitgang

Op basis van gegevens van de Nationale Bank van België (BNB) toont de studie aan dat Wallonië eind 2021 over 1.720 automatische automaten (ATM) beschikte op 992 locaties. Dat komt neer op één geldautomaat voor 2.121 inwoners, tegenover één automaat per 1.942 mensen in heel België. Zeven Waalse gemeenten hadden geen geldautomaat en in 64 gemeenten is de enige automaat die ter beschikking wordt gesteld een ATM van Bpost.

'De situatie is verslechterd in vergelijking met 2020, met een verlies van 221 geldautomaten en 88 locaties. Volgens voorspellingen in verband met het Batopin-project zou de achteruitgang de komende jaren zelfs sneller verlopen, en krijgen inwoners van Wallonië dus nog moeilijker toegang tot een automaat', stelt het instituut. De dekkingsgraden verschillen sterk per provincie en nog meer per gemeente, waarbij de provincies Luxemburg en Namen het minst goed gedekt zijn.

Tot slot blijkt uit de analyse dat ongeveer een kwart van de Waalse bevolking (930.000 inwoners) meer dan drie kilometer van een geldautomaat woont, en dat 8,8 procent (ongeveer 319.550 mensen) meer dan vijf kilometer moet afleggen.

