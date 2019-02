Wallonië pakt tekort informatici aan

Agoria komt tot een verontrustende bevinding bij haar onderzoek 'Digitalisering en de Belgische arbeidsmarkt - Shaping the future of work': Zonder bijkomende maatregelen zullen tegen 2030 485.000 vacatures in ons land niet ingevuld raken, 310.000 werknemers en werkzoekenden moeten zich omscholen om een duurzame baan te vinden. In totaal staat er 95 miljard euro op het spel tegen 2030, of 16,5 procent van het bruto binnenlands product.

In Wallonië zullen niet minder dan 152.000 banen niet ingevuld raken terwijl het Waalse Gewest ongeveer 200.000 werkzoekenden heeft. Daarnaast zijn er momenteel 30.000 vacatures in de technologische industrie waaronder niet minder dan 8.000 digitale experts.

Grote publiek-private samenwerking opgezet

Om het tekort te proberen aan te pakken gaan verschillende opleidingsorganisaties hun krachten bundelen om zowel werkgevers als jongeren (zowel werkzoekenden als wie al werk heeft) toekomstgerichte, specifiek digitale, opleidingen aan te bieden.

"Het is de ICT-sector die het meest getroffen zal worden door het stijgend aantal niet-ingevulde jobs," zegt Dominique Demonté, managing director van Agoria Wallonië. "Voor elke verloren baan kunnen er 3,7 nieuwe jobs worden gecreëerd, als er voldoende competenties voor zijn," voegt hij er nog aan toe.

Om tot die vaardigheden te komen, wordt er een grote publiek-private samenwerking opgezet in Wallonië. Naast Agoria en Forem, Actiris en VDAB (de werkgelegenheidsorganisaties in Wallonië, Brussel en Vlaanderen), zijn er vijf competentiecentra die elk hun specialiteit hebben in de technologiesector: Technofutur TIC (professionele opleidingen rond informatica en internet), Technifutur (opleidingscentrum voornamelijk voor ICT), Technobel (ICT competentiecentrum), TechnocITé (kenniscentrum voor ICT en digitaal) en Cepegra (opleiding in de grafische sector). Zij onderhouden nauwe contacten met AdN (Agence du Numérique) en het UWE, de Unie van Waalse ondernemingen.

Naast de overheidsorganisaties, kennis- en opleidingscentra hebben ook verschillende bedrijven zoals NSI, NRB, Atos, CMI, ComputerLand en Prodware hun samenwerking toegezegd. "De ambitie is om samen met de bedrijven een opleidingsparcours te bouwen dat jongeren kan aanmoedigen om naar nieuwe digitale beroepen te stappen," legt Yves Magnan, algemeen directeur van Forem uit.

Voor het totale project wordt een budget van drie miljoen euro uitgereikt, afkomstig uit Europese fondsen en Waals budget.

Concrete maatregelen

In Wallonië zijn al enkele concrete acties ondernomen rond opleidingen voor digitale jobs. Zo is men bezig met op maat gemaakte opleidingen voor bepaalde tekorten (voor 88 beroepen in Wallonië waarvan er volgens Forem 4 ICT-gerelateerd zijn).

"We verwerken momenteel 27 aanvragen voor 55 bedrijven. Minstens 80 procent van de opgeleide personen worden aangenomen," zegt Yves Magnan. Technocampus, dat zich toelegt op bedrijfsopleidingen, zet van haar kant een gerichte operatie op rond ontwerper-designer, waarvan de eerste lichting (die 42 weken liep over 27 modules en een twee maanden durende stage) met 9 deelnemers was.

"Met een stage voor iedereen en momenteel zes kandidaten die een grote kans hebben om een contract te tekenen," zegt Alain Stas, directeur zakelijke relaties, monitoring en ontwikkeling van TechnoCampus.

Als onderdeel van een campagne van Forem zullen Technofutur TIC, TechnoCampus en Agoria ook zelf een voorlichtingscampagne starten via sociale media om zo meer mensen te engageren voor opleidingen in de toekomst.

Tot slot zal TechnoCampus ook een 'demonstrator 4.0' lanceren, specifiek rond fabrieken. Dat is een opstelling waarbij een moderne fabrieksopstelling wordt gedemonstreerd.