Walmart start een rechtszaak tegen Tesla om diens zonnepanelen. De Amerikaanse supermarktgigant heeft het over nalatigheid bij het installeren, nadat de voorbije jaren zeven supermarktdaken in brand vlogen.

Supermarktketen Walmart klaagt Tesla aan voor nalatigheid. In zijn aanklacht zegt Walmart dat de nalatige installatie en onderhoud van de zonnepanelen verantwoordelijk waren voor zeven branden op supermarktdaken sinds 2012.

Tesla brengt, naast auto's, ook zonnepanelen uit, al dan niet ingebouwd in dakpannen. Die laatsten worden geïnstalleerd door het bedrijf SolarCity, dat Tesla in 2016 overnam. Diezelfde SolarCity is ook verantwoordelijk voor zonnepanelen op de daken van 240 Walmart supermarkten. Volgens de supermarktketen zijn de zonnepanelen echter bijzonder vatbaar voor brand. In totaal zouden er sinds 2012 zeven daken vuur hebben gevat door toedoen van de zonnepanelen.

Walmart zegt in zijn aanklacht dat de inspecties die Tesla uitvoert zelf 157 problemen met installaties vonden die gerepareerd moesten worden, waarvan 48 die mogelijk tot veiligheidsproblemen konden leiden. Bij de inspecties door Walmart zouden nog meer problemen opduiken. De supermarktketen heeft het over systematische nalatigheid.