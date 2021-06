Zelfs voor een bedrijf als Citrix is permanent thuiswerk een stevige aanpassing. 'Het is misschien iets makkelijker voor ons, maar het was nog steeds een grote revolutie', klinkt het.

Kent u het begrip Citrix-file? De term werd begin 2020 gelanceerd toen een kwetsbaarheid in de servers van het bedrijf er voor zorgde dat duizenden thuiswerkende Nederlanders de software even niet konden gebruiken en dus naar kantoor moesten. Amper twee maanden later draaide alles om en was het probleem niet langer dat de thuiswerkers naar kantoor moesten, maar dat het volledige kantoor voltijds thuis moest kunnen werken. Dat was een enorme uitdaging voor vrijwel elk bedrijf, maar ook de maker van thuiswerktools erkent dat het voor hen geen evidentie was. 'We hadden wel een hefboom. Het zat al in onze cultuur om eender waar en wanneer te werken, dus het is misschien iets makkelijker voor ons. Maar iedereen voltijds van op afstand laten werken, op zo'n korte termijn, was nog steeds een grote revolutie,' zegt Sara Nelson, senior director Human Resources bij Citrix. Het bedrijf telt 9.000 mensen, waarvan zestig procent pre-corona deels op afstand werkte. In een uiteenzetting tijdens de virtuele Citrix Work Summit legt Nelson uit hoe het bedrijf daarmee omging. De technologie was er, maar die lost niet alles op. Zo nam Citrix in EMEA het afgelopen jaar 350 mensen aan, maar als die mensen zich niet thuisvoelen in uw bedrijf omdat ze er nooit komen, dreigt u ze ook weer te verliezen. 'Je aanwervingsproces is de sleutel. De juiste mensen vinden in de technologiesector is sowieso moeilijk, maar je moet streven naar efficiëntie en consistentie. Al je kandidaten moeten overal ter wereld dezelfde ervaring krijgen zodat ze zich kunnen identificeren met hun rol in het bedrijf en de mogelijkheden die ze krijgen', aldus Nelson. Ze zegt wel dat een gestandaardiseerd proces nog steeds gepersonaliseerd moet zijn. 'Dat klinkt tegenstrijdig, maar onze rekruteerders en managers hebben daar het afgelopen jaar meer tijd in geïnvesteerd, want je wil dat nieuwe mensen zich ook een deel gaan voelen van je bedrijf. Het mag niet beperkt blijven tot een nieuwe laptop en een badge. Een beter loon is misschien goed om mee te beginnen, maar je riskeert dat mensen zich niet volledig geïntegreerd voelen, want onboarding is iets dat doorgaans heel persoonlijk is en op kantoor doorgaat.' Ook naar haar huidig personeelsbestand merkte Citrix dat er verschillende noden ontstonden. 'We hebben programma's opgezet rond welzijn en mentale weerstand, we bieden ondersteuning aan rond psychologische hulp en mentoring. Daarmee erkennen we dat het voor iedereen enorm moeilijk is en dat het lastiger is dan in het verleden om een goede balans te vinden', zegt Nelson. Naar persoonlijke skills toe merkt ze op dat het aansturen van thuiswerkteams heel anders kan zijn. 'Dicht bij je mensen staan is één ding, maar dat van op afstand doen is een heel andere skillset die niet iedereen per definitie heeft. Mensen moeten het aanleren of verbeteren.' Ze wijst daarbij onder meer naar het connecteren van collega's of klanten met andere delen van hun organisatie. 'Dat is een stuk lastiger wanneer je er fysiek nooit bent.' Naar productiviteit toe klinkt vooral de mantra die veel technologiebedrijven al langer scanderen. '9-5 is niet meer de maatstaf. Je moet productiviteit altijd beoordelen op basis van output in plaats van input.' Specifiek voor haar eigen bedrijf voegt Nelson daar aan toe dat ook innovatie aanhouden een uitdaging is. 'We zijn een succesvol bedrijf en productiviteit is niet zozeer het probleem bij ons, maar wel hoe je de kwaliteit van je innovatie kan aanhouden. Creatief zijn is nog iets anders dan productief zijn.' Als antwoord suggereert Citrix dat het kantoor van de toekomst misschien niet langer focust op flexibele werkplekken, afhankelijk van wie wanneer op kantoor komt, maar wel opschuift naar plekken om samen te werken. 'Iedereen kan thuis zijn werk doen, maar je komt nog naar kantoor om samen te werken aan iets,' zegt Jon Cook, director strategic accounts bij Citrix, daarover. Zelfs de lokale filialen hebben in die nieuwe werkmodus nog een rol. 'Een bankklant van ons zet volop in op thuiswerken. Maar dat is niet voor iedereen evident. Hun jongere generatie werknemers woont vaak samen met vrienden, of in een kleine studio en dan is thuiswerken niet altijd gemakkelijk. Zij schakelen hun lokale vestigingen in als remote working hubs, of lokale coworking stations.' In zo'n wereld kan iedereen die dat wil permanent thuiswerken, blijft er een plek voor wie dat niet doet, en wordt het kantoor vooral een ontmoetingsplek voor de momenten dat u nauw moet samenwerken en fysiek samenzitten een meerwaarde heeft.