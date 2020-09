b-inside, dat IT-ondersteuning levert en ERP-oplossingen maakt, heeft een sectorgenoot uit Wevelgem overgenomen.

Inside Parts bestaat 22 jaar en biedt IT-ondersteuning aan KMO's. Met de overname wil b-inside haar klanten meer technologie aanbieden rond security, netwerken, de digitale werkplek, telefonie, cloud en back-up.

b-inside levert ook IT-ondersteuning, cloud en VoIP, maar legt zich daarnaast ook toe op het ontwikkelen van ERP-systemen in de textiel- en distributiesector. Een niche waarvoor het tot in Turkije en Algerije klanten bedient. Het bedrijf wordt geleid door Jan De Veene (CEO) en Arthur De Veene (COO) en telt nu een veertigtal mensen.

De overname past in de verdere groeiplannen van het bedrijf. In 2018 nam het al CBM Moerman uit Waregem over. Met de huidige overname worden alle personeelsleden overgenomen. Ook de eigenaar van het bedrijf blijft nog even aan boord om de integratie van zijn bedrijf te ondersteunen, de bedrijfsnaam Inside Parts zal wel verdwijnen op termijn.

