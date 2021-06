Windows 11 is voor eindgebruikers vooral een visuele verbetering. Voor wie apps ontwikkelt wordt het platform uitgebreid en financieel interessanter. Voor bedrijven belooft Microsoft een vlotte, maar nog niet verplichte, overstap.

Administrators die eindelijk hun computerpark op Windows 10 hebben gezet mogen binnen een half jaar beginnen aan een migratie naar Windows 11. Microsoft zegt zelf dat de meeste toestellen van de afgelopen 18-24 maanden compatibel zullen zijn en deelt een meer technische uitleg over het upgradepad.

Dat controleren kan via de PC Health Checker op toestellen op Windows 10 Home, Pro en Pro for Workstations. Voor toestellen op Windows 10 Enterprise en Education gebeurt dat via de IT-beheerders. Momenteel zijn die tools er nog niet, maar er wordt aan gewerkt.

Microsoft benadrukt de grote gelijkenissen. Zo zal Windows 11 ook maandelijkse updates voor bugs en securitypatches krijgen en komt er jaarlijks, in de tweede helft van het kalenderjaar, een grote update van het besturingssysteem. Naar compatibiliteit van apps toe zou 99,7 procent van de applicaties op Windows 10 compatibel moeten zijn met Windows 11. Ook de licentievoorwaarden blijven dezelfde.

Bedrijven die de komende jaren liever op Windows 10 blijven kunnen dat. Het systeem krijgt beveiligingsupdates tot 2025, er komt dit najaar nog een grote inhoudelijke update aan en er blijven ook nog updates komen die Microsoft 365 extra ondersteunen.

Ontwikkelaars

Tijdens MS Build liet CEO Satya Nadella al expliciet opmerken dat de Microsoft Store de meest flexibele en financieel vriendelijke applicatiewinkel moet zijn. Dat wordt nu concreter en de Microsoft Store wordt vernieuwd.

© Microsoft

Zo biedt de Store voortaan ondersteuning voor Win32, .NET en PWA (Progressive Web Apps), en kunnen Android apps uit de Amazon Store op Windows draaien. Dat zou op termijn via de Intel Bridge-technologie gebeuren, maar tegenover The Verge laten zowel Intel als Microsoft weten dat de technologie ook pc's op AMD of arm-chips werkt.

Er is een Windows App SDK, tot nu toe bekend als Project Reunion, die toelaat om specifieke Windows 11-functies in je apps te integreren. Volgens Microsoft wordt dat in de nabije toekomst nog verder uitgebouwd. Ook is het mogelijk om apps te ontwikkelen die standaard op Windows op arm draaien met de ARM64 Emulation Compatible ABI. Verder is het mogelijk om je app meer in lijn te brengen de user interface van Windows 11, met nieuwe iconen, een opgefriste typografie en bijhorende kleurenpallet.

Voor spelontwikkelaars is er een Game Development Kit (GDK) gratis publiek beschikbaar op GitHub.

Met of zonder marges

Financieel komt Microsoft met een opmerkelijke keuze. Standaard vraagt de Microsoft Store 15 procent van de omzet voor apps (12 procent voor games). Maar wie het Microsoft Commerce Platform niet wil gebruiken en in apps een eigen (of extern) handelsplatform verwerkt kan honderd procent van de omzet houden. Al geldt die uitzondering niet voor games.

Die regel gaat in vanaf 28 juli en komt er op een moment dat concurrent Apple onder vuur ligt voor de marges die het eist van app- en spelontwikkelaars. Daar klinkt het al jaren dat Apple via de App Store veel te veel marge neemt, die tot voor kort niet onderhandelbaar was. Microsoft zegt nu dat wie zelf een ander betalingsplatform wil gebruiken, niets hoeft te betalen aan hen.

Administrators die eindelijk hun computerpark op Windows 10 hebben gezet mogen binnen een half jaar beginnen aan een migratie naar Windows 11. Microsoft zegt zelf dat de meeste toestellen van de afgelopen 18-24 maanden compatibel zullen zijn en deelt een meer technische uitleg over het upgradepad.Dat controleren kan via de PC Health Checker op toestellen op Windows 10 Home, Pro en Pro for Workstations. Voor toestellen op Windows 10 Enterprise en Education gebeurt dat via de IT-beheerders. Momenteel zijn die tools er nog niet, maar er wordt aan gewerkt.Microsoft benadrukt de grote gelijkenissen. Zo zal Windows 11 ook maandelijkse updates voor bugs en securitypatches krijgen en komt er jaarlijks, in de tweede helft van het kalenderjaar, een grote update van het besturingssysteem. Naar compatibiliteit van apps toe zou 99,7 procent van de applicaties op Windows 10 compatibel moeten zijn met Windows 11. Ook de licentievoorwaarden blijven dezelfde.Bedrijven die de komende jaren liever op Windows 10 blijven kunnen dat. Het systeem krijgt beveiligingsupdates tot 2025, er komt dit najaar nog een grote inhoudelijke update aan en er blijven ook nog updates komen die Microsoft 365 extra ondersteunen.Tijdens MS Build liet CEO Satya Nadella al expliciet opmerken dat de Microsoft Store de meest flexibele en financieel vriendelijke applicatiewinkel moet zijn. Dat wordt nu concreter en de Microsoft Store wordt vernieuwd.Zo biedt de Store voortaan ondersteuning voor Win32, .NET en PWA (Progressive Web Apps), en kunnen Android apps uit de Amazon Store op Windows draaien. Dat zou op termijn via de Intel Bridge-technologie gebeuren, maar tegenover The Verge laten zowel Intel als Microsoft weten dat de technologie ook pc's op AMD of arm-chips werkt.Er is een Windows App SDK, tot nu toe bekend als Project Reunion, die toelaat om specifieke Windows 11-functies in je apps te integreren. Volgens Microsoft wordt dat in de nabije toekomst nog verder uitgebouwd. Ook is het mogelijk om apps te ontwikkelen die standaard op Windows op arm draaien met de ARM64 Emulation Compatible ABI. Verder is het mogelijk om je app meer in lijn te brengen de user interface van Windows 11, met nieuwe iconen, een opgefriste typografie en bijhorende kleurenpallet.Voor spelontwikkelaars is er een Game Development Kit (GDK) gratis publiek beschikbaar op GitHub.Financieel komt Microsoft met een opmerkelijke keuze. Standaard vraagt de Microsoft Store 15 procent van de omzet voor apps (12 procent voor games). Maar wie het Microsoft Commerce Platform niet wil gebruiken en in apps een eigen (of extern) handelsplatform verwerkt kan honderd procent van de omzet houden. Al geldt die uitzondering niet voor games.Die regel gaat in vanaf 28 juli en komt er op een moment dat concurrent Apple onder vuur ligt voor de marges die het eist van app- en spelontwikkelaars. Daar klinkt het al jaren dat Apple via de App Store veel te veel marge neemt, die tot voor kort niet onderhandelbaar was. Microsoft zegt nu dat wie zelf een ander betalingsplatform wil gebruiken, niets hoeft te betalen aan hen.