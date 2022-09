Windows 11 bestaat één jaar en ontvangt zijn eerste grote updateronde. Daarin krijgt Verkenner tabbladen, is er plaats voor automatische ondertitels en spraakbesturing, maar worden updates ook zo CO2-zuinig mogelijk geïnstalleerd en zijn Android-apps breder beschikbaar.

Het besturingssysteem krijgt een eerste opfrissing. In dit artikel vatten we de voornaamste nieuwigheden samen.

Tabbladen

Een kleine maar belangrijke nieuwigheid voor de ervaren Windows-gebruiker zijn tabbladen in File Explorer (Verkenner). De afgelopen dertig jaar moest je daarvoor telkens een nieuw venster (meteen de verklaring van de naam Windows) openen. Voortaan kan je ook binnen één Verkenner-venster meerdere tabbladen openen om snel meerdere bestandslocaties te bezoeken.

Voortaan heeft Windows Verkenner tabbladen in Windows 11. © Microsoft

Verkenner krijgt ook een soort homepage, met snelle toegang tot favorieten, recente bestanden en vastgepinde items. Die items zijn vandaag al aanwezig in Verkenner, maar krijgen dus een meer prominente plaats.

Verkenner krijgt een homepage met de voornaamste snelkoppelingen. © Microsoft

Foto's, kopiëren en delen

De app voor foto's krijgt een nieuw fotobeheer, wordt vereenvoudigd en krijgt de optie om een backup via OneDrive te maken.

Wanneer je een tekst kopieert en het gaat om een telefoonnummer of datum, dan zal Windows suggereren om dat te bellen of om een afspraak in je agenda te maken op die datum.

Voortaan kan je dingen ook naar meer toestellen delen, waaronder Windows computers in de buurt van je eigen toestel.

Taskbar Overflow

Wie veel apps tegelijk open heeft kent helaas het fenomeen van de overvolle taakbalk. In Windows 11 is er daarom Taskbar overflow, waarbij een speciaal icoontje (drie puntjes) verschijnt, dat leidt naar een menu waar alle openstaande apps te bekijken zijn.

Overal ondertitels

Een bijzonder nuttige nieuwe functies is System Wide Live Captions. Hierbij krijg je voor alle audio op Windows 11 de optie om automatisch ondertitels te genereren. Met die functie wil Microsoft vooral tegemoet komen aan mensen met een auditieve beperking.

Voortaan wordt audio, voor Engelstaligen, automatisch ondertiteld wanneer je die functie aanzet. © Microsoft

Microsoft zegt er wel bij dat dit momenteel voor Amerikaans Engels het geval is. Het is wel nog onduidelijk of dat wil zeggen dat enkel Engelstalige audio Engelse ondertitels krijgt, of dat de optie enkel beschikbaar is voor wie een Engelstalige installatie heeft.

Ook is er Voice Access, een functie in preview, die toelaat om je computer volledig met je stem te bedienen. Maar ook dit is beperkt tot het Engels.

De Xbox Game Bar krijgt een aanvulling met de Controller bar, een functie waar je snel recent gespeelde games of gamelaunchers kan opstarten. Via een Xbox controller (of een compatibele controller) is het zo mogelijk om met één knop je recente games (opnieuw) te starten. Verder is er voor gamers ook een nieuwe HDR calibratieapp.

De Controller Bar geeft je, vanaf een spelcontroller, snel toegang tot recent gespeelde games of game launchers. © Microsoft

Productiviteit: meer concentratie

Snap Layouts, waarbij je bepaalde apps naar wens kan positioneren en die lay-out kan bewaren, krijgen een lichte aanpassing. Tegelijk introduceert Microsoft Focus sessions en Do Not Disturb. Daarbij krijg je geen notificaties en worden er geen badges (bijvoorbeeld het cijfer van ongelezen e-mails in het mail-icoon in de taakbalk) getoond. Maar het geheel werkt ook met een timer om een eventuele plas- of koffiepauze in te lassen.

Dat Microsoft dat introduceert is een beetje ironisch. Tien jaar geleden waren meldingen een zeldzaamheid op Windows, nu zijn ze alomtegenwoordig en beseft ook Microsoft dat dat soms iets te veel van het goede is.

Android apps voor iedereen

Een van de grote bijzonderheden aan Windows 11 was de mogelijkheid om Android apps te draaien. Die optie was tot nu toe vooral exclusief voor Amerikaanse gebruikers (al kon die beperking met wat trucjes worden omzeild). Voortaan komt de Amazon Appstore, waar de Android-apps voor Windows zitten, naar internationale markten. Het gaat in totaal om zo'n twintigduizend apps en games. Ook de Windows Store zelf wordt opgefrist.

De Windows Store krijgt een kleine opfrissing. © Microsoft

Wie Windows 11 vandaag al geïnstalleerd heeft zal de update automatisch in de komende weken aangeboden krijgen. Maar via Windows Update kan je ook handmatig de 2022 update installeren. Voor zover bekend komen de nieuwe functionaliteiten (nog) niet naar Windows 10.

