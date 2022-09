Getty Images, een van 's werelds grotere online beeldenbanken, gaat beelden verbieden die door AI gegenereerd zijn. De site vreest voor inbreuken op auteursrecht.

De topman van Getty Images, Craig Peters, heeft het verbod meegedeeld aan techsite The Verge. Getty Images is een grote beeldenbank voor onder meer persfoto's, stockbeelden en digitale kunstwerken die wereldwijd door media-organisaties wordt gebruikt. Het bedrijf verbiedt nu de upload van beelden die door kunstmatige intelligentie werden gegenereerd. Het gaat dan om beelden die door AI's als Dall-E en Stable Diffusion werden gemaakt.

Het probleem met die beelden, zo zegt Peters, is dat het niet duidelijk is waarop ze zijn gebaseerd, en wie het auteursrecht erop bezit. Om klanten tegen mogelijke rechtszaken te beschermen, worden de beelden gewoon verboden. Er komt een procedure om beelden na te kijken, en gebruikers kunnen ook beelden rapporteren waarvan ze vermoeden dat ze door computers gegenereerd werden.

Dall-E

AI-gegenereerde beelden zijn aan een opmars bezig, nu er meerdere algoritmes bestaan die daar redelijk goed in zijn. AI's als Dall-E en Stable Fusion laten gebruikers toe beelden te genereren aan de hand van tekstcommando's. Daarmee kan je boeiende dingen doen, zoals we ook tijdens de recente Data News Awards konden zien.

Door AI gegenereerde beelden zijn echter ook controversieel. Het algoritme werd namelijk getraind op databanken van bestaande foto's en kunstwerken. Daarbij is het niet altijd duidelijk of er ook geen auteursrechtelijk beschermde beelden in die databank terechtkwamen. De (Amerikaanse) wetgeving is er bovendien nog lang niet uit of bij het maken van deze beelden een algoritme dan wel de gebruiker achter de tekstcommando's het auteursrecht zou krijgen. Het is die rechtenkwestie die Getty Images nu probeert voor te zijn met zijn verbod op de beelden, niet in het minst omdat het auteursrecht uitbetaalt aan uploaders van de beelden. Shutterstock, de grootste concurrent van Getty Images, laat AI-beelden overigens momenteel nog wel toe.

Wat is kunst?

Daarnaast is er echter ook de hele vraag rond wat het betekent om deze werken te maken, die de bredere kunstwereld beroert. Begin september won ene Jason Allen een kunstwedstrijd in de Amerikaanse staat Colorado, met een ingezonden werk dat hij via AI had gegenereerd. Het zorgde voor een stortvloed van reacties, met kritiek over de 'dood van de artiest', maar ook van menselijke kunstenaars die voor hun toekomst vreesden.

Een en ander betekent dat niet alleen commerciële sites als Getty, maar ook verschillende gemeenschappen voor online kunstenaars een verbod handhaven op door AI gegenereerde beelden. De site Newgrounds voerde vorige week bijvoorbeeld zo'n verbod in, omdat 'we de focus willen houden op kunst gemaakt door mensen, en omdat we de Art Portal niet willen laten overstromen met computer-gegenereerde kunst'.

