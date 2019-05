Op Google I/O geeft het bedrijf meer details over versie tien van Android. Android Q zal meer focussen op privacy. Tegelijk brengt Google een nieuwe Pixel smartphone uit.

Android Q verschijnt dit najaar maar is alvast in bèta beschikbaar. Volgens Google ligt de focus op drie dingen: security, privacy en digitaal welzijn.

Algemeen is Android Q klaar om vouwbare smartphones (en daarbij meerdere schermen en formaten in één toestel) te ondersteunen. Ook klopt het bedrijf zich op de borst dat het het eerste besturingssysteem is dat 5G ondersteunt. Dat laatste is nogal voor de hand liggend. Apple heeft op dit moment nog geen 5G-toestel uit en zo'n 99% van de smartphones die geen iPhone zijn, draaien op Android.

Smart Reply laat je voor elke berichtenapp voortaan automatisch een antwoord suggereren. Ook voorspelt Android wat je wil doen. Zo zal je, wanneer iemand een adres stuurt, de suggestie krijgen om dat in Maps te openen.

Live Caption zorgt er voor dat audio (ook als die verwerkt zit in een video) waar spraak in voorkomt automatisch wordt herkend en voorzien van ondertitels. Dit kan zelfs zonder wifi of dataverkeer. Met de functie wil Google doven en hardhorigen beter tegemoet komen.

Rond security en privacy zegt Google dat er meer dan vijftig aanpassingen zijn gebeurd. Het belangrijkste daarbij is dat je als gebruiker meer controle krijgt over de privacyinstellingen. Zo kan je voor specifieke apps aangeven of ze je locatie mogen gebruiken, en of die enkel mag gebruikt worden als de app actief is.

Focus Mode moet je dan weer geconcentreerd houden door specifieke apps het zwijgen op te leggen tijdens deze modus. Ook kan je apps een tijdslimiet geven, wat handig is voor wie graag tijd verliest met mobiele games.

Pixel

Gelijk met meer info over Android Q kondigt Google ook de Pixel 3a en 3a XL aan. Die worden momenteel echter niet in België aangeboden.

Veel details over het toestel geeft Google niet, maar uit de beelden leren we dat het toestel een headphone jack heeft en beschikbaar is in het wit, zwart of lichtpaars. In de VS worden de toestellen verkocht voor 399 dollar (5,6 inch) en 479 dollar (6 inch).