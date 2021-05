Google heeft de bèta van de volgende versie van Android voorgesteld. Die bevat een nieuw visueel design en heeft extra aandacht voor privacy. We sommen de belangrijkste nieuwigheden op.

Android 12 is volgens Google 'de grootste designwijziging in de geschiedenis van Android'. Die wijziging komt er onder de noemer 'Material You', de opvolger van Material Design uit 2014. Een nieuwe stijl waarbij onderdelen van je scherm zich aanpassen naargelang de achtergrond of wat je er mee doet.

Material You

Een voorbeeld daarvan is dat de systeemkleuren zich voortaan aanpassen aan je achtergrond. Wie een zeer donkere wallpaper gebruikt, krijgt dus iets andere kleurtonen dan wie een knalgele achtergrond heeft.

Op het vergrendelscherm zal de klok voortaan veel groter tonen, om weer te verkleinen als er meldingen zijn. Ook hier zullen de accenten gebaseerd zijn op het thema van je toestel. Ook widgets volgen die stijl en zullen dus een beetje anders ogen naargelang de sfeer van je toestel. De implementatie van al die zaken kan wel verschillen van merk tot merk. Het kan dus zijn dat Material You er iets anders uitziet op een Pixel (het toestel van Google dat alles krijgt zoals Google het ontwerpt), dan op een Samsung of een OnePlus.

De klok op het vergrendelscherm staat een pak prominenter in Android 12. © Jens Veraa

Algemeen focust Android 12 iets meer op vloeiende animaties, bijvoorbeeld bij het openen van een map met apps, en andere visuele effecten.

Vreet dat niet aan de prestaties en batterij? Volgens Google niet. Android 12 heeft 22 procent minder CPU-tijd nodig voor core system services. Ook gebruikt de system server grote cores vijftien procent minder. Welke impact dat netto op de batterij heeft is niet duidelijk, maar het lijkt er op dat de extra visualisaties niet opwegen tegen de prestatieverbetering.

Snelle instellingen

Quick Settings zit ook in een nieuw jasje. Het menu dat je van boven naar beneden trekt om je wifi, bluetooth, data, zaklamp, vliegtuigmodus en andere snelle opties te beheren krijgt grotere, meer 'bubbeligere' knoppen. Daardoor passen er helaas minder op één scherm, maar ze trekken wel de stijl van Material You verder door.

De icoontjes voor snelle instellingen zijn een stuk groter en afgeronder. © Jens Veraa

Android 12 © Jens Veraa

Camera, microfoon en locatie

Android 12 zet ook extra in op privacy-instellingen en dan specifiek wat je locatie, camera en microfoon betreft. Voortaan krijg je rechtsboven het scherm een groen icoontje te zien wanneer je microfoon of camera in gebruik zijn.

Je kan je camera en microfoon voortaan ook op systeemniveau uitschakelen met een knop in Quick Settings. Wanneer een app die alsnog wil gebruiken dan krijg je een melding, maar weiger je dat, dan stuurt je telefoon gewoon zwart beeld of geen geluid door. Apps die eerder al toegang kregen, blijven die wel behouden tenzij je dit zelf wijzigt.

Voor apps die je locatie vragen kan je in Android 12 voortaan kiezen om die exact of bij benadering door te geven. Een exacte locatie is belangrijk wanneer je bijvoorbeeld Waze gebruikt. Maar hoeft minder nauwkeurig te zijn voor bijvoorbeeld een app voor weersvoorspellingen.

Dashboard

Android 12 komt ook met een Privacy Dashboard. Hier kan je zien hoe vaak je camera, microfoon en locatie zijn opgevraagd in de afgelopen 24 uur, met een tijdlijn van wanneer ze werden gebruikt. Van hieruit kan je ook direct naar apps gaan om de toegang tot die drie weer in te trekken.

Ook introduceert Google Android Private Compute Core. Een soort 'kluis' waar data wordt verwerkt zonder dat er netwerktoegang is. Het klinkt wat abstract, maar het lijkt op een plaats waar lokale dataverwerking (op basis van AI) kan plaatsvinden zonder risico dat dit door andere toepassingen of voor andere doeleinden kan worden gedeeld. Als voorbeeld noemt Google hier Smart Reply, geautomatiseerde antwoorden gebaseerd op eerdere input.

Overig

Google somt zelf de voornaamste nieuwigheden in Android 12 op in deze blogpost. Zo is er een 'overscroll' animatie waarbij de pagina een beetje uitrekt wanneer je niet verder kan scrollen. Ook de aan/uit knop zal voortaan Google Assistant oproepen wanneer je die lang ingedrukt houdt. Die assistent zal ook meer contextgevoelig zijn.

Hoe krijg ik Android 12?

Android 12 is sinds gisterenavond beschikbaar in bèta. Het besturingssysteem valt te proberen op een aantal modellen van sommige merken. Naast Google's eigen Pixel toestellen gaat het onder meer om OnePlus, Oppo, Xiaomi, ZTE, Asus, Realme, Sharp, Tecno, TCL en Vivo. Via deze pagina kan je nagaan of je toestel (in België) de bèta kan uittesten.

De definitieve beschikbaarheid van Android 12 volgt binnenkort, maar wanneer dat precies is, hangt sterk af van merk tot merk.

Ook de stijl van het besturingssysteem, zoals te zien bij de instellingen, is opgefrist. © Jens Veraa

De Quick Settings in donkere modus. © Jens Veraa

