Een nieuwe septembermaand, een nieuwe generatie iPhones: de veertiende incarnatie alweer. Maar wat weten we eigenlijk al van de telefoons die Apple vanavond zal onthullen? En komt er inderdaad een Pro-versie van de Apple Watch, zoals de geruchten willen? Een vooruitblik op het Far Out-event dat straks om 19 uur van start gaat.

De verwachting is dat Apple vanavond vier nieuwe smartphones gaat voorstellen. Een iPhone 14 mini is daar waarschijnlijk niet meer bij. In de plaats van dat toestel, met een 5,4-inch display, komt er een nieuw Plus-model met een schermdiagonaal van 6,7-inch. De nieuwe instapper wordt zodoende de iPhone 14 van 6,1-inch.

Net als vorig jaar komen er ook weer iPhone Pro- én Pro Max-uitvoeringen van respectievelijk 6,1-inch en 6,7-inch. Deze topsmartphones onderscheiden zich vooral van de goedkopere modellen door hun beter optiek. Zo is er sprake van een nieuwe en grotere 48-megapixelsensor die in 8K-videokwaliteit zou kunnen filmen.

Exit notch

Aan het design van de basismodellen zou niet zoveel veranderen ten opzichte van de iPhone 13. Maar bij de Pro-uitvoeringen wordt in elk geval het afscheid van de notch verwacht - dat is de inkeping bovenin het scherm waarin de selfiecamera en andere sensoren zijn ondergebracht. Volgens insiders zal die notch plaatsmaken voor een kleinere, Tik Tac-vormige uitsparing die in het display 'drijft'.

De Pro-modellen krijgen naar verwachting ook een ProMotion-scherm mee, waarvan de verversingssnelheid kan variëren van 1Hz tot 120Hz. Dat zou de weg vrijmaken voor een energiezuinig 'always-on' display dat de klok rond de belangrijkste informatie weergeeft.

Alle uitvoeringen zouden worden uitgerust met 6 GB werkgeheugen (voorheen 4 GB), naast WiFi 6E-ondersteuning en een meer geavanceerde Snapdragon X65 5G-modem van Qualcomm. Die modem kan tot op zeker hoogte communiceren met bepaalde satellieten. Persagentschap Bloomberg sluit daarom alvast niet uit dat je met de nieuwe iPhones, in geval van nood, berichten kunt versturen via het satellietnetwerk, bijvoorbeeld op plaatsen waar geen verbinding kan worden gelegd met klassieke mobiele netwerken.

Nieuwe smartwatches

Ook de Apple Watch Series 7 krijgt een update, al lijkt die eerder bescheiden. Versie 8 krijgt wellicht een temperatuursensor die via de huid veranderingen in de lichaamstemperatuur detecteert (wat overigens niet hetzelfde is als een thermometer). Een andere mogelijke nieuwigheid is crash-detectie, een functie die bij een zware impact (zoals een auto-ongeval) automatisch de hulpdiensten verwittigt.

Veel meer was er de laatste dagen te doen over een compleet nieuwe Apple Watch Pro. Zo doken er beschermcovers op met een uitsparing voor wat mogelijk een éxtra button kan zijn. De Watch Pro zou voorts een groter scherm krijgen, en wat meer 'rugged' uitgevoerd worden om beter bestand te zijn tegen ruigere omstandigheden. De accu zou een grotere capaciteit hebben dan die van de Watch Series 8, voor activiteiten van langere duur. Tot slot krijgt het goedkoopste model uit Apples gamma slimme klokjes, de Watch SE, vanavond wellicht ook een opvolger.

het Far Out-event is vanaf 19 uur live te volgen via de website van Apple.

De verwachting is dat Apple vanavond vier nieuwe smartphones gaat voorstellen. Een iPhone 14 mini is daar waarschijnlijk niet meer bij. In de plaats van dat toestel, met een 5,4-inch display, komt er een nieuw Plus-model met een schermdiagonaal van 6,7-inch. De nieuwe instapper wordt zodoende de iPhone 14 van 6,1-inch.Net als vorig jaar komen er ook weer iPhone Pro- én Pro Max-uitvoeringen van respectievelijk 6,1-inch en 6,7-inch. Deze topsmartphones onderscheiden zich vooral van de goedkopere modellen door hun beter optiek. Zo is er sprake van een nieuwe en grotere 48-megapixelsensor die in 8K-videokwaliteit zou kunnen filmen.Aan het design van de basismodellen zou niet zoveel veranderen ten opzichte van de iPhone 13. Maar bij de Pro-uitvoeringen wordt in elk geval het afscheid van de notch verwacht - dat is de inkeping bovenin het scherm waarin de selfiecamera en andere sensoren zijn ondergebracht. Volgens insiders zal die notch plaatsmaken voor een kleinere, Tik Tac-vormige uitsparing die in het display 'drijft'.De Pro-modellen krijgen naar verwachting ook een ProMotion-scherm mee, waarvan de verversingssnelheid kan variëren van 1Hz tot 120Hz. Dat zou de weg vrijmaken voor een energiezuinig 'always-on' display dat de klok rond de belangrijkste informatie weergeeft.Alle uitvoeringen zouden worden uitgerust met 6 GB werkgeheugen (voorheen 4 GB), naast WiFi 6E-ondersteuning en een meer geavanceerde Snapdragon X65 5G-modem van Qualcomm. Die modem kan tot op zeker hoogte communiceren met bepaalde satellieten. Persagentschap Bloomberg sluit daarom alvast niet uit dat je met de nieuwe iPhones, in geval van nood, berichten kunt versturen via het satellietnetwerk, bijvoorbeeld op plaatsen waar geen verbinding kan worden gelegd met klassieke mobiele netwerken.Ook de Apple Watch Series 7 krijgt een update, al lijkt die eerder bescheiden. Versie 8 krijgt wellicht een temperatuursensor die via de huid veranderingen in de lichaamstemperatuur detecteert (wat overigens niet hetzelfde is als een thermometer). Een andere mogelijke nieuwigheid is crash-detectie, een functie die bij een zware impact (zoals een auto-ongeval) automatisch de hulpdiensten verwittigt.Veel meer was er de laatste dagen te doen over een compleet nieuwe Apple Watch Pro. Zo doken er beschermcovers op met een uitsparing voor wat mogelijk een éxtra button kan zijn. De Watch Pro zou voorts een groter scherm krijgen, en wat meer 'rugged' uitgevoerd worden om beter bestand te zijn tegen ruigere omstandigheden. De accu zou een grotere capaciteit hebben dan die van de Watch Series 8, voor activiteiten van langere duur. Tot slot krijgt het goedkoopste model uit Apples gamma slimme klokjes, de Watch SE, vanavond wellicht ook een opvolger.het Far Out-event is vanaf 19 uur live te volgen via de website van Apple.