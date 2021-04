John Krafcik, die aan het hoofd stond van Google's zusterbedrijf Waymo, heeft zijn ontslag gegeven. De man blijft wel aan als adviseur van het bedrijf, dat zelfrijdende wagens bouwt.

John Krafcik kwam in 2015 aan het hoofd van Waymo, een Alphabet-dochter die zich specialiseert in onderzoek en ontwikkeling van zelfrijdende wagens. Daarvoor was hij CEO van autobedrijf Hyundai Motor America. Een duidelijke reden voor het ontslag wordt niet gegeven. Krafcik heeft het in een officiële blog over herbronning en blijft aan als adviseur.

Zijn taken als CEO worden overgenomen door de CTO en COO van het bedrijf: Dmitri Dolgov en Tekedra Mawakana. Die twee moeten als co-CEO's onder meer de ontwikkeling van Waymo's zelfrijdende wagen verder uitbouwen, en samenwerkingen met andere bedrijven afspreken. Waymo werkte in het verleden onder meer samen met Chrysler, Volvo en Jaguar om software te ontwikkelen voor wagens en vrachtwagens.

