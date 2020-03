is redacteur bij Data News

De zelfrijdende wagens van Waymo krijgen voor het eerst investeerders buiten Alphabet.

Waymo werkt aan zelfrijdende wagens als dochter van Alphabet, de holding achter Google. Maar voortaan stappen ook andere investeerders in het bedrijf. Het gaat onder meer om Silver Lake, Canada Pension Plan Investment Board, Mubadala Investment Company, Magna, Andreessen Horowitz, Autonation en Alphabet zelf.

Samen haalt Waymo 2,25 miljard dollar op. Volgens CEO John Krafcik gaat het om financiële investeerders en strategische partners die decennia ervaring hebben in het vermarkten van nieuwe technologie.

Waymo breidde het afgelopen jaar haar mappingdienst uit, voerde testen uit met autonome wagens in nieuwe locaties en testte daarbij een taxidienst zonder chauffeur uit. Ook sloot het een partnerschap met Renault en Nissan om te onderzoeken hoe autonome taxi's kunnen ingezet worden om passagiers te vervoeren.

Maar het bedrijf kijkt ook naar nevenactiviteiten, zoals het aanbieden van op maat gemaakte lidar-sensoren. Niet voor andere zelfrijdende wagens, wel voor robotica, landbouw en beveiliging.

