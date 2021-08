Het zusterbedrijf van Google wil op grote schaal zelfrijdende taxi's aanbieden in de Amerikaanse grootstad San Francisco.

Mensen kunnen zich gratis met een zelfrijdende elektrische wagen van het type Jaguar I-Pace door San Francisco laten rijden wanneer ze zich via een app aanmelden bij het Trusted Tester-programma van Waymo. De gebruikers moeten dan wel een geheimhoudingsverklaring ondertekenen en feedback leveren aan het bedrijf. Hoewel de taxi's dus volledig autonoom rijden, zal er wel een bestuurder aanwezig zijn om in geval van nood het stuur over te nemen.

Het proefproject in San Francisco wordt beschouwd als een belangrijke mijlpaal voor Waymo. Tot nu toe testte het bedrijf enkel zelfrijdende taxi's uit in een buitenwijk van Phoenix, waar zonder noodbestuurder wordt gereden. Maar in die woestijnstad zijn de weersomstandigheden, verkeersdrukte en infrastructuur heel wat gunstiger voor zelfrijdende wagens dan in de meer chaotische metropool San Francisco.

