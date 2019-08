Waymo heeft een grote set data opengesteld die het onderzoekers makkelijker moet maken om algoritmes te bouwen voor zelfrijdende wagens.

Waymo, het dochterbedrijf van Google dat werkt aan een zelfrijdende wagen, heeft een Open Data Set uitgebracht. De gegevens worden opengesteld voor onderzoek door universiteiten en andere bedrijven.

Volgens Waymo zelf is de dataset "een van de grootste en meest verscheiden datasets voor zelfrijdende wagens die ooit is uitgebracht". Bedoeling van het openstellen van de gegevens is om het brede onderzoek naar autonome voertuigen vooruit te helpen. Dat gaat traag vooruit, aldus Drago Anguelov, hoofd van onderzoek bij Waymo, omdat het erg moeiilijk is om goede datasets te vinden om machine learning en andere analyses op los te laten.

De open dataset bevat gegevens uit duizend segmenten van elk twintig seconden, verzameld op trips die door Waymo's autonome voertuigen zijn uitgevoerd op de weg. De wegen in kwestie liggen allemaal in de Verenigde Staten, in de staten Californië, Washington en Arizona. Ze zouden wel verschillende wegomstandigheden bevatten, waaronder 's nachts rijden, in het schemerduister, bij regen enzovoort. Objecten zoals wagens, voetgangers, fietsers en wegmarkering zijn gelabeld.

Waymo is een van de laatkomers als het gaat om het openen van zijn datasets. Concurrenten als Lyft en Argo AI deden dat eerder al. Daarbij moet wel gezegd dat Waymo ook verder staat dan deze bedrijven als het gaat om verzamelen van data voor het bouwen van zelfrijdende algoritmes. Het zou duizenden kilometers aan wegdata hebben. De nu vrijgegeven data zijn daar een kleine subset van.