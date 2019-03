'Waymo zoekt investeerders'

De inspanningen zouden erop wijzen dat Alphabet, het moederbedrijf van Google en Waymo, de hoeveelheid geld wil beperken dat het zelf in de divisie investeert. Waymo kost het concern nu minstens 1 miljard dollar per jaar, aldus The Information. Hoewel Alphabet die investering gemakkelijk kan betalen, streeft financieel topvrouw Ruth Porat er volgens het bericht toch naar om diverse bedrijfsonderdelen efficiënter te laten werken en kosten te besparen