Verschillende navigatie apps zoals Waze en Coyote gaan vanaf 1 november geen alcohol- of drugcontroles meer tonen in Frankrijk. Voor België zijn er geen plannen.

De aanpassing slaat niet op snelheidscontroles. Wel worden alcoholcontroles na twee uur wel zichtbaar, schrijft Le Soir. Navraag blijkt dat het om nieuwe wetgeving gaat in Frankrijk.

Data News nam contact op met Waze en Coyote, daar klinkt het dat er geen plannen zijn om zoiets in ons land toe te passen. Ook bij de Federale politie heeft men geen weet van dergelijke plannen.

Enkel bij uitzondering

Coyote zegt aan onze redactie dat gebruikers in de app nog steeds controles kunnen aangeven. Wel nuanceert het dat er nauw wordt samengewerkt met de politie voor specifieke situaties. Zo werden politiecontroles aan grensovergangen tijdens de lockdowns niet weergegeven, en ook in gevallen van terrorisme zoals na de aanslagen op de luchthaven.

Bij Waze Belgium klinkt het dat men zich in regel zal stellen met de Franse wetgeving en dat men eerder, onder meer na de aanslagen op Charlie Hebdo, het rapporteren van controles had uitgeschakeld. Maar ook hier zijn er geen plannen om dat proactief uit te breiden naar ons land.

