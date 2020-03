Naar de supermarkt gaan is geen pretje dezer dagen, en als het dan toch moet, dan staan we liefst zo snel mogelijk weer buiten. Om de stress van het winkelen te verminderen, lanceerde het Belgische bedrijf Accurat de app Shop Safe.

De app toont de gebruiker alle supermarkten in de omgeving. Elke winkel krijgt een kleurcode in functie van de drukte: rustig, normaal, druk of erg druk. Het zijn de gebruikers die bij een supermarktbezoek uitgenodigd worden om een inschatting van de drukte door te geven. Ook kunnen ze signaleren welke producten niet meer of slechts beperkt voorradig zijn. Winkelmedewerkers kunnen via Shop Safe dan weer in real-time doorgeven wanneer de rekken zijn aangevuld.

Waze voor winkels

Deze geanonimiseerde data worden vervolgens aangewend om zowel de drukte in de winkel als het aanbod te voorspellen. De app maakt daarbij een onderscheid tussen productcategorieën als beleg, diepvries, hygiëne en vlees & vis. Dankzij telecomdata kan volgens de ontwikkelaar ook voor kleinere winkels informatie over de actuele toestand worden doorgegeven.

Met de app willen de initiatiefnemers ook bijdragen aan een betere spreiding van de drukte om zo de supermarkten te ontlasten. 'We gebruiken dezelfde technologie als Waze, die met real-time data van automobilisten werken', legt Accurat-CEO Bart Muskala uit. 'Ook van winkelaars kun je zulke gegevens verzamelen. Door die data te bundelen, ontstaat dan een soort Waze voor supermarktbezoeken. Waar is het druk? Waar zijn de rekken leeg? Wat zijn de beste momenten om zo veilig mogelijk te kunnen gaan shoppen? Met onze app zie je het allemaal in één oogopslag.'

Shop Safe is gratis beschikbaar voor Android-toestellen via de Google Play Store. Een versie voor iOS bestaat nog niet.

De app toont de gebruiker alle supermarkten in de omgeving. Elke winkel krijgt een kleurcode in functie van de drukte: rustig, normaal, druk of erg druk. Het zijn de gebruikers die bij een supermarktbezoek uitgenodigd worden om een inschatting van de drukte door te geven. Ook kunnen ze signaleren welke producten niet meer of slechts beperkt voorradig zijn. Winkelmedewerkers kunnen via Shop Safe dan weer in real-time doorgeven wanneer de rekken zijn aangevuld.Deze geanonimiseerde data worden vervolgens aangewend om zowel de drukte in de winkel als het aanbod te voorspellen. De app maakt daarbij een onderscheid tussen productcategorieën als beleg, diepvries, hygiëne en vlees & vis. Dankzij telecomdata kan volgens de ontwikkelaar ook voor kleinere winkels informatie over de actuele toestand worden doorgegeven.Met de app willen de initiatiefnemers ook bijdragen aan een betere spreiding van de drukte om zo de supermarkten te ontlasten. 'We gebruiken dezelfde technologie als Waze, die met real-time data van automobilisten werken', legt Accurat-CEO Bart Muskala uit. 'Ook van winkelaars kun je zulke gegevens verzamelen. Door die data te bundelen, ontstaat dan een soort Waze voor supermarktbezoeken. Waar is het druk? Waar zijn de rekken leeg? Wat zijn de beste momenten om zo veilig mogelijk te kunnen gaan shoppen? Met onze app zie je het allemaal in één oogopslag.'Shop Safe is gratis beschikbaar voor Android-toestellen via de Google Play Store. Een versie voor iOS bestaat nog niet.