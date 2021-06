Eigenaars van een WD My Book Live NAS krijgen de dringende raad hun harde schijf meteen van het netwerk te halen. Opgeslagen data zou van de opslagmedia verdwijnen zonder dat de gebruiker daar een hand in heeft.

Eigenaars van enkele externe harde schijven van WD melden dat hun toestellen zijn teruggebracht naar fabrieksinstellingen zonder dat zij daar zelfs iets aan gedaan hebben. Anderen krijgen een vraag om een wachtwoord dat ze niet kennen. In zowat alle gevallen lijken de gegevens die op de toestellen werden opgeslagen verdwenen. Gebruikers melden dat hun mappenstructuur blijft staan, of dat de standaard mappen van WD blijven staan, maar dat alle mappen leeg zijn. Dat schrijft techsite Bleeping Computer. Het is niet duidelijk of en hoe de data kan worden teruggekregen.

Western Digital schrijft zelf in een post op zijn forum dat de verloren gegevens het gevolg lijken te zijn van 'kwaardaardige software'. Het bedrijf raadt eigenaars van My Book Live en My Book Live Duo aan om hun toestellen los te koppelen van het internet.

De My Book-toestellen zijn externe harde schijven die voor veel consumenten en kleine bedrijfjes dienen als back-upschijf, denk daarbij bijvoorbeeld aan familiefoto's en -filmpjes. De toestellen kan je met een ethernetkabel op je thuisnetwerk aansluiten, zodat je vanop verschillende toestellen documenten kunt back-uppen. WD stopte in 2015 met officiële ondersteuning voor de My Book Live.

Western Digital zegt in een mail aan Bleeping Computer dat het bedrijf het incident onderzoekt. Volgens WD zijn er momenteel geen aanwijzingen dat er werd ingebroken op de cloudsystemen van het bedrijf en gaat het om aanvallen op individuele accounts van gebruikers.

