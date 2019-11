Belgen zeggen wel bezorgd te zijn over hun privacy, maar tegelijkertijd denken ze vaak onvoldoende na wanneer ze persoonlijke gegevens delen. De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) kon dat nog maar eens vaststellen tijdens een experiment waaraan muzikant Ozark Henry meewerkte.

De test werd opgehangen aan een exclusief optreden van Ozark Henry dat dinsdagavond plaatsvond. Wie een van de 200 tickets wilde bemachtigen, moest een aantal persoonlijke gegevens invullen, zoals geboortedatum, gsm-nummer, favoriete muziekgenre of nog het laatst bezochte concert. Meer dan 1.100 mensen hadden er geen probleem mee om die informatie, die eigenlijk overbodig was in het kader van de wedstrijd, gewoon te delen, stelt de GBA vast. Niemand nam contact op met de organisator om te weten te komen waarom zo veel werd gevraagd en wat er met de gegevens zou gebeuren.

"Waarom zou een concertorganisator je muzikale voorkeur moeten kennen?", stelt Charlotte Dereppe, directeur van de eerstelijnsdienst van de GBA. "Dat lijkt misschien onschuldig, maar uit die informatie zou je soms zelfs leeftijden of politieke voorkeuren kunnen afleiden." Ze wijst erop dat organisaties op die manier her en der gegevens verzamelen om in kaart te brengen wie we zijn en waar we van houden. "We moeten ons hiervan bewust zijn om te kunnen beslissen of we al dan niet persoonlijke informatie openbaar willen maken", aldus Dereppe.

Op de website www.beschermjegegevens.be legt de Gegevensbeschermingsautoriteit uit welke privacyrechten de mensen hebben en hoe ze die kunnen uitoefenen. "Met deze campagne willen we burgers wakker schudden en gegevensbescherming toegankelijk en duidelijk maken. Privacy mag geen ver-van-mijn-bedshow zijn, maar moet iets vanzelfsprekend zijn", aldus GBA-voorzitter David Stevens. De gegevens die voor het experiment werden verzameld, zijn intussen gewist