Het internetverkeer op het netwerk van Telenet is het voorbije jaar met 60 procent toegenomen. De piek in het internetverkeer die pas voor 2022 was voorspeld, werd al in dit coronajaar bereikt. Problemen gaf dat niet.

Op 15 december piekte het internetverkeer: het netwerk van Telenet rondde toen om 21.05 uur de kaap van 3 terabit per seconde. Dat wil volgens Telenet zeggen dat alle internetgebruikers samen op een seconde tijd een hoeveelheid data vergelijkbaar met 190.000 foto's downloadden op het netwerk. 'Piekmomenten zijn vaak gelinkt aan momenten waarop games worden uitgebracht', zegt Geeraerts.

De versnelde groei van het internetverkeer bracht nog geen problemen met zich mee. 'We hebben de voorbije jaren grote investeringen in ons netwerk gedaan, en er zijn een aantal technische manieren om congesties op te lossen. We hebben altijd marges ingebouwd, en die worden nu benut.'

Streaming is al goed voor de helft van het internetverkeer, en verder zag Telenet in het bijzondere jaar een aantal opvallende verschuivingen. Zo surften we in het algemeen 43 procent meer op websites, mogelijk door online shopping, thuiswerk en online lesgeven.

Logisch is dat videogesprekken toenamen: volgens Telenet met 83 procent. Ook sociale media zagen meer verkeer passeren. Het dataverkeer van smartphones steeg met maar 30 procent, binnen de verwachting. In de lockdownperiodes in maart en november was er wel een dip bij mobiele data, wellicht omdat veel mensen thuis voor het wifi-netwerk kozen.

Het aantal telefoongesprekken daalt ook al jaren, maar vooral bij de eerste lockdownaankondiging waren er wel plots meer gesprekken. Ook opvallend: sinds de coronacrisis duren gesprekken gemiddeld dubbel zo lang als ervoor.

