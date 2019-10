analyse

We vertrouwen robots sneller dan mensen, en dat kan een probleem vormen

Els Bellens Els Bellens is redactrice bij Data News.

Hoewel we ons graag zorgen maken over robots die onze job gaan inpikken, of die een kunstmatige intelligentie ontwikkelen om de hele wereld op te blazen, blijkt in de praktijk dat mensen best veel vertrouwen hebben in robots. Het zou dan ook leuk zijn als die dingen effectief beveiligd waren.

Voor een robot met een pizzadoos houden we graag de deur open. © UGent

Uit een recente studie moet blijken dat 64 procent van de werknemers meer vertrouwen heeft in een robot dan in hun (menselijke) baas. We kunnen daar conclusies uit trekken over de managementcapaciteiten van de modale manager, maar het is alvast niet de enige studie die aantoont dat, ondanks all sci-fi horrorverhalen, mensen gewoon bijzonder veel vertrouwen hebben in robots. Ironisch genoeg betekent dat meteen ook dat ze een beveiligingsrisico vormen.

