Het Leuvense onderzoeksinstituut imec en haar Nederlandse spin-off Bloomlife hebben een prototype voor een draagbare ECG-chip ontwikkeld. Daarmee kunnen aanstaande ouders de hartslag en de beweeglijkheid van de foetus van thuis opvolgen, vanaf twintig weken zwangerschap.

Het protoype van imec en Bloomlife is naar eigen zeggen de eerste draagbare chip die via een electrocardiogram (ECG) de hartslag en beweeglijkheid van een baby continu en nauwkeurig registreert. De chip kan worden geïntegreerd in een kleine wearable en is gekoppeld aan een app waarmee zwangere vrouwen het welzijn van hun baby in de gaten kunnen houden. Volgens imec kan zo'n thuismonitoringsysteem voor aanstaande ouders een deel van de onzekerheid wegnemen tussen doktersbezoeken in.

"In een volgende stap gaan we de technologie onderwerpen aan een klinische studie, zodat we de meetresultaten van de chip verder kunnen valideren. Op termijn zijn we niet alleen van plan een consumentenproduct te lanceren, maar ook een tool die door medisch gekwalificeerd personeel kan worden gebruikt", zegt Bloomlife-CEO Eric Dy in een persbericht.