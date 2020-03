Dit jaar zullen er 368,2 miljoen wearables worden verscheept. De impact van gesloten fabrieken is merkbaar, maar toch blijft de productgroep in zijn geheel groeien.

Volgens marktanalist IDC zullen het aantal wearables dit jaar met 9,4 procent toenemen. Dat is minder groei dan in 2019 toen er een spectaculaire groei van 89 procent werd opgetekend. De verklaring ligt deels bij het nieuwe coronavirus waardoor de productie van wearables op een lager pitje staat.

IDC verwacht dat de leveringen voor het eerste kwartaal voor smartwatches en polsbandjes (zoals activiteitstrackers) 13 procent lager dan een jaar geleden zullen liggen. In het tweede kwartaal zal dat 7,1 procent zijn. In de tweede helft van het jaar verwacht de organisatie een herstel om voor het hele jaar alsnog op een groei van 9,4 procent uit te komen. Ook in de komende jaren, zeker tot 2024 verwacht het een gemiddelde jaarlijkse groei van 9,4 procent.

. © IDC

Welke wearables zijn in trek? slimme horloges en wat IDC omschrijft als 'hearables', beter bekend als draadloze oortjes die nog een of andere slimme functionaliteit hebben zoals bediening, activiteitstracking of spraakassistentie. De oortjes zullen de komende vijf jaar jaarlijks gemiddeld met 10,3 procent groeien tegen 2024. Voor slimme horloges is dat 11,4 procent

Die hearables beschikken intussen over meer functies en zijn te vinden in meerdere prijscategoriën waardoor ze ook interessanter worden voor meer consumenten. Voor smartwatches breidt het publiek zich dan weer uit van mensen die hun gezondheid en activiteit willen meten naar een bredere groei van mensen die informatie (letterlijk) bij de hand willen hebben.

