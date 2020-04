De start-up askOLI heeft een webapp ontwikkeld waarmee je in een oogopslag ziet of een webshop Belgisch is. Het bedrijf reageert daarmee op de recente oproep van tientallen retail-CEO's om dezer dagen vooral lokaal online te kopen.

Er bestaan intussen verschillende lijsten van Belgische webwinkels. De troef van askOLI is dat deze dienst in de Google-zoekresultaten meteen een Belgisch vlaggetje naast de Belgische webshops plaatst. Dat scheelt flink wat zoekwerk. Om de informatie van askOLI aan de zoekresultaten toe te voegen, dient de gebruiker eenmalig een browserplug-in te installeren.

'Mensen zover krijgen dat ze bij elke opzoeking lokaal denken is een uitdaging', zegt askOLI-oprichter Luc Jacobs. 'Hen dan ook nog eens naar een andere website laten surfen om elke shop te verifiëren, dat is helemaal onbegonnen werk. Gelukkig kan het nu dus ook automatisch.'

Bij de ontwikkeling van de technologie kan askOLI rekenen op de steun en het netwerk van accelerator Start it @KBC. Behalve Belgische vlaggetjes toont de toepassing ook automatisch ledenvoordelen van organisaties waar de gebruiker klant of lid van is.

