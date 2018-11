Webbureau Newance gooit zich op digitalisering

Newance bestaat sinds 2011 en wordt momenteel geleid door Matthieu Voet en Pieter Cappelle. Het bureau, dat eerst vanuit Gent en vandaag vanuit Nazareth opereert, telt acht mensen en focuste zich tot nu toe op webdesign en digitale marketing/e-commerce. Het leunt daarbij sterk op het opensource CMS Magento.

Nu is het volgens oprichter Matthieu Voet tijd voor een derde afdeling. "We zijn in 2014-2015 begonnen met B2C-webshops en later ook B2B-e-commerce. Van daaruit kregen we vragen van klanten om bijvoorbeeld administratie te digitaliseren. Intussen hebben we daar know how rond opgebouwd en willen we daar een volwaardige derde tak van maken: webapplicaties."

Daarbij positioneert Newance zich graag als 'digital challenger'. Niet puur het uitvoerende werk maar actief meedenken met het online en digitale traject van klanten, met voortaan een sterkere focus op het digitaliseren en vereenvoudigen van bedrijfsprocessen en diensten.

Nieuwe vennoot

Om in hun nieuw segment vlot te groeien neemt het bedrijf er een derde vennoot bij. 'Je kan dat zelf doen maar dan duurt het langer, of je neemt er iemand bij die de ervaring heeft en er voor kan zorgen dat je naar een volgende fase groeit."

Die expertise komt van Roeland Vandekerkhove. Hij was bijna twintig jaar managing director van Into IT Systems en verkocht zijn bedrijf vorig jaar aan EASI.

Vandekerkhove gaat binnen binnen Newance zowel meewerken als adviseren. "Ik ken Matthieu via Voka en daar leerde ik dat Newance veel meer is dan een puur webbureau. Ze ontwikkelen webtoepassingen zoals een reserveringssysteem, ze doen digital signage, dus ik ben er van overtuigd dat hun potentieel veel groter is dan puur webdevelopment. Intussen staan de eerste projecten ook al in de steigers."