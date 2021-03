Vorig jaar werd voor 21 miljoen aan webshopfraude gemeld. Dat is vier keer zoveel als in de voorgaande jaren, schrijven de kranten van Mediahuis.

Fraudeurs overtuigen de consument steeds meer met ­realistische websites. Door de lockdown kende het online shoppen het afgelopen jaar bovendien een enorme boost. Er was dan ook al voorspeld dat de internetfraude eveneens sterk zou toenemen. Maar dan nog zijn de cijfers van de FOD Economie onverwacht hoog. Zo was de schade in 2019 nog maar 5,2 miljoen euro, een bedrag dat vorig jaar verviervoudigde tot 21,5 miljoen euro.

'Naast corona en de jaarlijkse toename van online aankopen, worden de fraudeurs professioneler', duidt staatssecretaris van Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) in de kranten. Al is een deel van de stijging ook toe te schrijven aan de bredere bekendheid van het meldpunt. 'We willen daar nog meer op inzetten, en de consument bijstaan met juridisch ­advies en hulp.' Waar mogelijk geeft de economische inspectie de bankrekeningnummers van de fraudeurs door, maar dat is bijna altijd verloren moeite, omdat de vogels al lang zijn gaan vliegen voor er aangifte wordt gedaan. 'Daarom moeten we blijven inzetten op sensibilisering en preventie', zegt De Bleeker.

