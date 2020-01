Mensen hebben weer flink hun portemonnee getrokken voor hun cadeautjes tijdens de feestdagen. Internationaal gaven ze in totaal 723 miljard dollar uit aan cadeautjes bij webshops. Omgerekend is dat zo'n 650 miljard euro. Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder.

Softwarebedrijf Salesforce, dat clouddiensten voor webwinkels levert, heeft de handel in 30 landen tussen 1 november en 31 december in kaart gebracht. In die periode vielen Sinterklaas en kerst, maar ook Singles Day in China en Thanksgiving en Black Friday in de Verenigde Staten.

Mensen plannen hun aankopen, komt naar voren uit het onderzoek. Zo zetten ze alvast spullen in hun winkelmandje, waarna ze wachten tot Cyber Week (de week waarin Black Friday en Cyber Monday vallen) om die bestelling af te ronden. Tijdens die week gaven consumenten in de dertig onderzochte landen 143 miljard dollar uit, 15 procent meer dan in 2018.

Die toename leidt op andere plekken juist tot een daling. Zo kochten mensen minder spullen in de week voor kerst. Die inkomsten lagen 27 procent lager dan een jaar eerder. Salesforce denkt dat mensen aanbiedingsweken eerder in het jaar hebben gebruikt om alvast hun kerstcadeaus te kopen.

