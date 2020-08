De website van de Nieuw-Zeelandse beurs is maandag voor de vijfde handelsdag op rij gecrasht ten gevolge van aanhoudende cyberaanvallen. Dat meldt beursuitbater New Zealand Exchange (NZX).

Vrijdag was er al voor de vierde dag op rij een zogeheten ddos-aanval op de website van de beurs. Bij een ddos-aanval gebruikt iemand een netwerk van geïnfecteerde computers om dataverzoeken naar een website te sturen. Die wordt daardoor overspoeld door data en is dan voor niemand meer bereikbaar.

'Gesofisticeerd'

Volgens de beursuitbater behoren de aanvallen tot 'de grootste en meest gesofisticeerde' ooit gezien in Nieuw-Zeeland. Het bedrijf werkt met zijn netwerkprovider en de regering aan een oplossing.

