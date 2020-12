Door een vergetelheid was de website van de Belgische Staatsveiligheid een dag lang onbeveiligd. Het certificaat werd niet tijdig vernieuwd.

Betrouwbare websites hebben een veiligheidscertificaat van een speler die de echtheid garandeert en er mede voor zorgt dat gegevens die de gebruiker uitwisselt met de site op een beveiligde manier worden verzonden. Maar zulke certificaten moeten ook om de zoveel tijd worden vernieuwd.

Dat gebeurde niet bij VSSE.be, de website van de Veiligheid van de Staat. VRT ontdekte dat de site sinds gisteren een waarschuwing meekreeg in verschillende browsers omdat er geen geldig certificaat meer was.

De fout lag niet bij Staatsveiligheid zelf maar bij de Kanselarij van de Eerste Minister. Die is bevoegd voor de website en dus ook voor de certificaten. VRT vernam dat Staatsveiligheid al had gevraagd aan de Kanselarij om werk te maken van die verlenging, maar door miscommunicatie is dat niet gebeurd. De website is om veiligheidsredenen daarom offline gegaan. Intussen is de site weer actief, met een geldig certificaat en een werkende HTTPS-verbinding.

Vergeten certificaten brengen wel vaker organisaties in verlegenheid, zo overkwam het LinkedIn ook al eens. Maar het reële gevaar is in dit geval wel relatief. Zo is de website van Staatsveiligheid geen doorgeefluik van gevoelige informatie, wat bijvoorbeeld wel het geval is bij Tax-on-Web of een webshop waar je betaalgegevens ingeeft.

Maar gezien zowel zoekmachines als browsers waarschuwen bij sites zonder certificaat, oogt het niet niet erg professioneel. Dat het net Staatsveiligheid is dat als onveilig werd geklasseerd, maakt het extra ironisch.

