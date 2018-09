Website van Antwerpse politie voor strijd tegen terreur meteen na lancering platgelegd door DDoS-aanval

"Meteen nadat we de website online plaatsten, verstuurde een bot 8.000 registratieaanvragen per seconde naar het systeem", zegt korpschef Serge Muyters. "We hadden verwacht dat dit kon gebeuren en namen de nodige veiligheidsmaatregelen." Door een back-up van de website kon de persvoorstelling gewoon doorgaan. Nu wordt bekeken wie achter de aanval zit.

Volgens Muyters is de nieuwe website, een online platform voor informatie-uitwisseling tussen politie en de private sector, voldoende beveiligd tegen aanvallen. "Er komt bovendien enkel openbare informatie op de website, er vallen dus geen gevoelige gegevens te stelen."

De korpschef merkt nog op dat de Antwerpse politie veel ervaring heeft met cyberveiligheid. In februari ontwikkelde de politie de Focus-app, die informatie van 60 verschillende databanken bundelt en wél gevoelige informatie bevat. Bij het maken van de applicatie werd zwaar ingezet op beveiliging, aldus de politie.