Computerexperts uit Polen en Noorwegen hebben speciale websites gecreëerd om Russische burgers via 'spamberichten' te informeren over de oorlog in Oekraïne. De ontwikkelaars verzamelden daarvoor eerst de telefoonnummers en e-mailadressen van zo'n 150 miljoen Russen.

Het gaat om twee verschillende initiatieven. Een groep Poolse ontwikkelaars heeft een website opgericht waarmee gebruikers sms'jes en e-mails kunnen sturen naar Russische burgers en bedrijven. Het gaat als het ware om spam, maar dan met de positieve doelstelling om 'de Rus op straat de waarheid over de oorlog te vertellen'. Volgens de Wall Street Journal zijn er sinds de start van de site al miljoenen berichten verstuurd. Gebruikers kunnen zelf een boodschap typen of kiezen voor een kant-en-klare boodschap in het Russisch.

Noorse tegenhanger

De BBC meldt dat Noorse ontwikkelaars een vergelijkbare website hebben opgezet, van waaruit al ruim 22 miljoen boodschappen zouden zijn verstuurd. De titel van het bericht luidt 'Ik ben niet uw vijand'. In de boodschap staat onder meer: 'Beste vriend, ik schrijf u om mijn zorgen te delen over de toekomst van onze kinderen op deze planeet. De meeste mensen in de wereld veroordelen Poetins invasie van Oekraïne'.

Het is niet het eerste online-initiatief om de Russische bevolking te informeren over de oorlog in Oekraïne. Eerder was er al een actie om via de zoekmachines van Google en Yandex reviews te plaatsen bij Russische bedrijven, met daarin updates over de oorlog. Ook claimen hackers Russische nieuwswebsites te hebben gehackt en voorzien van een boodschap over de oorlog.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

