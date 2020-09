Vanaf deze week moeten alle websites van overheidsinstanties toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Volgens Eqla en Passe-Muraille, twee Belgische verenigingen die zich inzetten voor mensen met een handicap, is dat echter nog lang niet het geval.

Eqla en Passe-Muraille hebben de voorbije maanden verschillende websites van overheidsinstanties getest op toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opzoeken van de openingsuren van het stadhuis of het aanvragen van een abonnement op de website van een openbaarvervoermaatschappij. 'Bijna alle websites vertonen toegankelijkheidsfouten, waardoor zelfs de eenvoudigste procedures erg ingewikkeld worden', luidt het verdict.

Benchmark ontbreekt

De twee verenigingen klagen ook aan dat er geen sancties zijn voor overheidsdiensten die hun site niet toegankelijk genoeg maken voor mensen met een beperking. 'In tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk, is er in België geen objectieve benchmark om de toegankelijkheid van websites te meten', klinkt het bij Eqla. 'De instanties die openbare websites moeten controleren, zijn niet uitgerust om dat te doen zoals voorzien is in het Europees decreet.'

Vijftien procent van de Belgen heeft een visuele, auditieve, cognitieve of motorische handicap en wordt in een digitale omgeving vaak geconfronteerd met terugkerende problemen.

