Internetgigant Amazon heeft dinsdag de Belgische versie van zijn webwinkel gelanceerd. Er zijn meer dan 180 miljoen producten te koop, waarvan een deel op de dag van de bestelling al kan worden geleverd.

Belgen kunnen al langer bij Amazon kopen, maar dan wel bij de buitenlandse webshops van het bedrijf. Sinds 2003 bestaat Amazon.fr, sinds 2016 is Amazon.de beschikbaar in het Nederlands en in 2020 ging in Nederland Amazon.nl online. Belgen konden daar al spullen aanschaffen, en er verkochten ook al Belgische bedrijven producten via Amazon.

Nu hebben de Amerikanen met Amazon.com.be een specifieke site voor de Belgische markt gelanceerd. De voorbije weken heeft Amazon Belgische kmo's warm proberen te maken om hun producten aan te bieden langs het nieuwe kanaal. Via een 'Belgische merken'-pagina geeft Amazon hen een eigen vitrine. Het bedrijf zegt dat er nu al duizenden lokale producten beschikbaar zijn.

Extra's met Prime-abonnement

De producten in de Belgische Amazon-winkel worden voornamelijk geleverd vanuit Frankrijk en Duitsland. In Antwerpen heeft het bedrijf een eigen bezorgcentrum voor de regio Antwerpen, van waaruit zelfstandige koeriers vertrekken. Daarnaast werkt Amazon met bpost samen voor leveringen. Een selectie producten kunnen klanten 's ochtends bestellen om later op de dag al geleverd te krijgen.

Amazon belooft de winkel in de markt te zetten met 'lage prijzen op elk moment', maar geeft geen laagsteprijsgarantie. Wie betaalt voor een Prime-lidmaatschap krijgt bepaalde voordelen, zoals gratis bezorging van sommige producten. Bij Prime hoort ook een streamingdienst, waarvan Amazon belooft dat ze beter op Belgische klanten wordt afgestemd. Prime kost 2,99 euro per maand of 25 euro voor een jaarabonnement.

Amazon kon niet uitpakken met het lokale webadres Amazon.be omdat dat al in handen was van een verzekeraar. Het is daarom Amazon.com.be geworden. Of de e-commeregigant onderhandelingen heeft gevoerd over de URL, of er nog steeds op aast, zegt het bedrijf niet.

