Een rechter heeft het Amerikaanse verbod op WeChat geblokkeerd. De regering had de Chinese berichtendienst in de ban geslagen.

Volgens de rechter is het verbod mogelijk in strijd met het recht op vrije meningsuiting. WeChat is een betaal- en berichtenapp die vooral in China erg populair is en geldt als een belangrijke communicatiepool voor van oorsprong Chinese families in de VS.

De Amerikaanse regering, onder leiding van president Trump, wil de berichtendienst verbieden omdat ze de nationale veiligheid in gedrang zou brengen door gegevens van Amerikaanse burgers te verzamelen. WeChat en de Chinese overheid spreken dat tegen. Het verbod werd uitgeschreven tegelijk met de ban op TikTok. Die laatste is ondertussen deels verkocht aan een Amerikaanse groep investeerders en zou nu wel mogen blijven.

Tencent, het conglomeraat achter WeChat, lijkt niet van plan zo'n verkoop door te voeren, en een groep gebruikers is naar de rechter getrokken tegen het verbod. De app wordt in de VS door zo'n 20 miljoen mensen gebruikt, voornamelijk Chinese en Oost-Aziatische migranten die zo in contact blijven met hun familie. Het verbod zou WeChat verbieden in app stores die worden uitgebaat door Amerikaanse bedrijven, en zou webverkeer van de app ook blokkeren op Amerikaanse netwerken.

Tencent, het bedrijf achter WeChat, zou ondertussen onderhandelingen zijn gestart met de Amerikaanse overheid. Het Chinese conglomeraat is eigenaar van een hele reeks gamebedrijven en heeft ook een minderheidsaandeel in Amerikaanse uitgevers, waaronder Activision Blizzard en Epic Games.

