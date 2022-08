De dating app mag op zoek naar een nieuwe baas. Renate Nyborg verlaat de rol een jaar nadat ze aan het hoofd kwam van Tinder.

De huidige CEO van Tinder, Renate Nyborg, vertrekt bij het bedrijf. Ook een reeks managementbeslissingen gaan op de schop bij de dating app, die onderdeel is van de grotere Match Group. Zo stopt het bedrijf met investeringen in 'Tinder Coins', een in-app munt.

De stoelendans komt er bij de aankondiging van tegenvallende kwartaalresultaten. Match Group wijt dat aan de overgang van lockdowns naar een levensstijl waarin mensen terug buiten kunnen komen. Dat is echter niet genoeg om het vel van Nyborg te redden. Bernard Kim, CEO van de overkoepelende Match Group, neemt haar rol voorlopig over. Renate Nyborg kwam in september vorig jaar aan het hoofd van Tinder als diens eerste vrouwelijke CEO. Ze nam de rol toen over van Shar Dubey, die het twee jaar volhield aan het hoofd van de app.

