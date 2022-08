Advocaten in de Verenigde Staten bereiden twee groepsrechtszaken voor tegen Meta en enkele grote hospitalen. Die zouden gevoelige gezondheidsinformatie gedeeld hebben met Facebook via de Meta Pixel tool.

Meta Pixel is een tracking tool die je op websites kunt zetten om statistieken en analyses voor Facebook en Instagram advertenties te krijgen. Een van de zaken die de tool opvolgt is waar mensen op klikken en welke informatie ze in die websites ingeven.

Dat laatste kan vervelend zijn als die website er een is van een ziekenhuis. Uit een onderzoek van non-profit The Markup blijkt dat 33 van de honderd grootste Amerikaanse ziekenhuizen de tracking tool op hun site hadden staan. Volgens de rechtszaken overtraden ze daarmee de wet rond medische privacy, door mogelijk gevoelige gegevens door te sturen naar Facebook. Het gaat dan onder meer om de gezondheid van patiënten, doktersafspraken en allergieën tegen bepaalde medicijnen. Een van de getuigen in de zaak zegt dat haar gegevens werden doorgespeeld aan Facebook, waarna ze gerichte advertenties over hartziekten kreeg.

Gezondheidsdata

Onder de medische privacy wet HIPAA moeten organisaties in de VS de toestemming hebben van patiënten om persoonlijke gegevens te delen met derden. Meta zegt zelf dat de organisaties die Meta Pixel gebruiken, zelf het recht moeten hebben om gegevens door te sturen. Volgens de aanklagers laat Meta echter oogluikend toe dat die regels omzeild worden, en installeerde het Pixel op sites waarvan het bedrijf wist dat ze persoonlijke gezondheidsdata konden verzamelen.

De rechtszaken liggen nu voor bij de rechtbank, die moet beslissen of ze worden goedgekeurd als groepszaak of 'class action', waarna ze kunnen leiden tot boetes per geaffecteerde gebruiker.

