Weet u wie de vertaling van uw Nederlandse tekst naar het Zweeds doet? En of die dezelfde kwaliteit levert als de vorige vertaler? Het nieuwe platform Lilo wil meer transparantie in de vertaalmarkt brengen en ijvert tegelijk voor een betere verloning voor de freelancer.

Wie op zoek gaat naar een vertaler, moet vaak langs een vertaalbureau passeren. Dat neemt je tekst in ontvangst, regelt de omzetting en bezorgt je die terug in de juiste taal. Het kost een pittige duit, maar the job gets done. 'En toch', maakt Jurgen Goens van Lilo de bedenking. 'Je weet niet wie de vertaling maakt noch of het dezelfde persoon is die de vorige keer zo'n goed werk afleverde. Voor hetzelfde geld is die vervangen door een goedkopere kracht, omdat iemand in het management van het bureau oordeelde dat er meer marge moest worden gemaakt. Het is een volstrekt ontransparante manier van werken, die jou als klant in het duister laat.'

En dus deed Goens wat ondernemers in zo'n situatie doen. Hij bouwde een platform en bedacht een aanpak die beter moest zijn. 'We brengen bedrijven en vertalers rechtstreeks met elkaar in contact, en zorgen voor een realtime communicatie', legt hij uit. 'De klant uploadt zijn tekst. Ons systeem definieert vervolgens de brontaal, vraagt naar welke taal er omgezet moet worden, en geef een shortlist van mogelijke vertalers. Door AI los te laten op de database van freelancers en de opdrachtgevers, zien we veel beter welke vertaler de juiste domeinexpertise heeft voor een bepaalde tekst. Sowieso verkiezen we altijd native speakers die in het land van de doeltaal wonen. Als je een tekst naar Braziliaans Portugees wil omzetten, dan zorgen wij dat we een echte Braziliaan ter beschikking hebben. De facturatie regelen wij, zodat je bij twintig verschillende vertalingen toch één overzichtelijk document ontvangt.'

Voor die service rekent Lilo een fee aan die ver onder de grote marges van vertaalbureaus duikt. 'Die rekenen soms tot vijftig procent aan, waardoor het ofwel heel duur wordt, ofwel de vertaler er weinig aan overhoudt', zegt sales- & marketingverantwoordelijke Marlies De Bonte. 'Door onze fee laag te houden, kan de freelancer meer vragen dan hij gewend is. Dat laat hem toe een kwalitatief hoogstaande vertaling te verzorgen, en de opdracht toch goedkoper aan te bieden dan zo'n bureau . We voorzien ook enkele extra services. Zo stockeren we alle bron- en vertaalde teksten, zodat we bij een nieuwe versie gemakkelijk kunnen vergelijken welk deel precies opnieuw vertaald moet worden. Dat voorkomt onnodige kosten.'

Goens werkte Lilo vorig najaar af tot product market fit, en wil de vertaalmarkt nu te lijf gaan, en dat meteen wereldwijd. 'In totaal is die markt 49,6 miljard dollar waard. We zijn ervan overtuigd dat we daar een stuk van kunnen veroveren. We hebben ondertussen al een dertigtal klanten op ons platform en nog een heel aantal in de pijplijn. Zo'n zevenhonderd vertalers wereldwijd zorgen ervoor dat we al 250 taalcombo's kunnen aanbieden.'

'Het is het de bedoeling om dit jaar in te zetten op sales en marketing', zegt De Bonte. 'Dat zal een combinatie van strategieën vragen. We hebben gemerkt dat LinkedIn een erg goed kanaal is om klanten te vinden, maar ook advertising zal zeker een rol spelen. We willen nu eerst organisch groeien, daarna pas gaan we echt inzetten op uitbreiding.'

Goens heeft Lilo ontwikkeld met een eigen investering van 200.000 euro en kreeg ook een VLAJO-onderzoekssubsidie van 125.000 euro. Ook Start It @KBC nam de start-up onder zijn vleugels. 'Van zodra we zicht hebben op de customer acquiring cost willen we extra VC-kapitaal ophalen', zegt de CEO. 'Afhankelijk van of we dat in Vlaanderen doen of in Silicon Valley - waar ik al enkele preliminaire contacten heb - zal dat tussen de één miljoen of de vijf à tien miljoen euro zijn.'

Lilo Maatschappelijke zetel: Leuven Aantal vennoten: 3 Op zoek naar bijkomend kapitaal?: Jawel, interesse in VC-kapitaal. Website: www.lilo.global

